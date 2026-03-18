Νέα έρευνα: Μπορεί η μεσογειακή διατροφή να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου;

Η μεσογειακή διατροφή που βασίζεται στα λαχανικά, τα φρούτα και το ελαιόλαδο θα μπορούσε να επιβραδύνει σημαντικά τη γήρανση του εγκεφάλου; Ναι λένε τώρα οι επιστήμονες που βασίζονται στα αποτελέσματα μιας νέας μακροχρόνιας μελέτης.

Οι ειδικοί, παρατήρησαν για περισσότερο από μια δεκαετία, άτομα που η διατροφή τους περιελάμβανε πολλά λαχανικά, φασόλια, ψάρια, ελαιόλαδο, πουλερικά, έπιναν λίγο κρασί και περιόριζαν το κόκκινο κρέας, τα τηγανητά και τα γλυκά.

Η δίαιτα συνδέθηκε με μικρότερη απώλεια εγκεφαλικού ιστού με την πάροδο του χρόνου, ιδιαίτερα φαιάς ουσίας, και μικρή κοιλιά, βασικό δείκτη γήρανσης του εγκεφάλου.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι αυτοί είναι «καθιερωμένοι δείκτες γήρανσης του εγκεφάλου», εξηγώντας ότι η φαιά ουσία «παίζει βασικό ρόλο στη μνήμη, τη μάθηση και τη λήψη αποφάσεων», ενώ η διευρυμένη περίμετρος γύρω από την κοιλιά αντανακλά την απώλεια ιστών.

Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «τροφές πλούσιες σε αντιοξειδωτικά, όπως τα μούρα και πηγές πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας όπως τα πουλερικά, μπορούν να μειώσουν το οξειδωτικό στρες και να μετριάσουν τη νευρωνική βλάβη».

Αντίθετα, «τα τηγανητά τρόφιμα που είναι πλούσια σε ανθυγιεινά λιπαρά, trans λιπαρά και τα προϊόντα προηγμένης γλυκοζυλίωσης, μπορεί να συμβάλλουν σε φλεγμονή και αγγειακή βλάβη», έγραψαν.

Η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, ανέλυσε δεδομένα από 1.647 άτομα με μέσο όρο ηλικίας 60 ετών.

Εξέτασαν την τήρηση της δίαιτας «Mind» (Mediterranean-Dash Intervention for Neurodegenerative Delay), η οποία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει την υγεία του εγκεφάλου και να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ.

Αυτή η δίαιτα περιλαμβάνει πολλές φυτικές, πλούσιες σε αντιοξειδωτικά τροφές, ενώ περιορίζει τα κορεσμένα λίπη και τα πρόσθετα σάκχαρα.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων και υποβλήθηκαν σε τουλάχιστον δύο μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου.

Σε μια μέση περίοδο παρακολούθησης 12 ετών, ενώ όλα τα ηλικιωμένα άτομα εμφάνισαν κάποια απώλεια εγκεφαλικής ουσίας, όσοι ακολούθησαν πιο πιστά τη δίαιτα παρουσίασαν βραδύτερη συρρίκνωση και απώλεια φαιάς ουσίας.

Κάθε αύξηση τριών μονάδων στην τήρηση της διατροφής συνδέθηκε με βραδύτερη απώλεια, που ισοδυναμεί με 20% λιγότερη φθορά που σχετίζεται με την ηλικία και δυόμισι χρόνια καθυστερημένης γήρανσης του εγκεφάλου.

Ομοίως, κάθε αύξηση τριών μονάδων συσχετίστηκε με βραδύτερη επέκταση του συνολικού κοιλιακού όγκου, που ισοδυναμεί με 8% λιγότερη απώλεια ιστού και ένα έτος καθυστερημένης γήρανσης του εγκεφάλου.

Τα οφέλη ήταν επίσης μεγαλύτερα σε ηλικιωμένα, δραστήρια και μη υπέρβαρα άτομα, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συνδυασμένες προσεγγίσεις στον τρόπο ζωής μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση.

Η Δρ. Jacqui Hanley, επικεφαλής της έρευνας στο Alzheimer’s Research UK, δήλωσε: «Σε συνδυασμό με προηγούμενα στοιχεία, τα ευρήματα προσθέτουν στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι η ισορροπημένη διατροφή, η διατήρηση της δραστηριότητας και η λήψη άλλων υγιεινών μέτρων μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία του εγκεφάλου μας καθώς μεγαλώνουμε. Ωστόσο χρειάζονται ακόμη περισσότερες μακροπρόθεσμες μελέτες σε ποικίλες ομάδες για να διευκρινιστεί ο ρόλος της διατροφής, της γενετικής και άλλων παραγόντων».

Η καθηγήτρια Catey Bunce, στατιστική πρέσβειρα στη Βασιλική Στατιστική Εταιρεία, σχολίασε: «Όπως συμβαίνει με πολλές παρατηρητικές μελέτες, τα αποτελέσματα είναι ενδιαφέροντα και μπορεί να υποδεικνύουν πιθανές συσχετίσεις, αλλά δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως οριστική απόδειξη ότι η διατροφή αποτρέπει άμεσα τη γήρανση του εγκεφάλου».

(Πηγή: Independent)

