ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω 50% του φτωχού πληθυσμού της χώρας δεν έχει πρόσβαση στον οδοντίατρο

Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας είναι σήμερα και τα στοιχεία είναι δυσοίωνα τον ελληνικό πληθυσμό, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην πρόσβαση που αφορά την οδοντιατρική φροντίδα, σύμφωνα με την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που δημοσιεύτηκε χθες.

Αναλυτικά στην έρευνα που εξετάζει το Εισόδημα και τις Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών το 2025 (με περίοδο αναφοράς εισοδήματός το 2024) αποκαλύπτεται ότι το 30,5% του πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω που χρειάστηκε οδοντιατρική εξέταση ή θεραπεία, δεν υποβλήθηκε σε αυτήν, παρά το γεγονός ότι την είχε ανάγκη.

Τα ποσοστά διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με το εισόδημα. Συγκεκριμένα για τον φτωχό πληθυσμό η μη πρόσβαση στην οδοντιατρική φροντίδα ή θεραπεία αγγίζει το 55,4% ενώ για τον πληθυσμό που το εισόδημα του είναι υψηλότερο η πρόσβαση αγγίζει το 26,2%.

Παράλληλα δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων, μεγάλης λίστας αναμονής ή μεγάλων αποστάσεων το 48% του φτωχού πληθυσμού και το 20,2% των μη φτωχών. (Πίνακες).

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας (20 Μάρτιου) που έχει καθιερωθεί από την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ δημιουργούν μεγάλη ανησυχία στους πολίτες και στους οδοντίατρους και φυσικά προβληματισμό στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, καθώς θα πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα για την προστασία της στοματικής υγείας των πολιτών.

Οι στοματικές παθήσεις επηρεάζουν δυσανάλογα την υγεία

Σύμφωνα με πολλές μελέτες η κακή στοματική υγιεινή συνδέεται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, καθώς τα βακτήρια από ουλίτιδα/περιοδοντίτιδα μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, προκαλώντας φλεγμονή, βλάβες στα αγγεία και θρόμβους.

Η καθημερινή φροντίδα (βούρτσισμα, νήμα) και οι τακτικοί οδοντιατρικοί έλεγχοι είναι απαραίτητα για την προστασία της καρδιάς και γενικά της υγείας των πολιτών.

Παγκόσμιο πρόβλημα

Η σημασία της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκτιμάται ότι το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού θα εμφανίσει κάποια στοματική νόσο κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ περίπου 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από σχετικές παθήσεις.

Οι δράσεις της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Με αφορμή τη φετινή ημέρα, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ) υλοποιεί μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης του κοινού, συνδυάζοντας επιστημονικό διάλογο και δράσεις ευαισθητοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται το 2ο Οδοντιατρικό Forum, με κεντρικό θέμα: «Η ζάχαρη στη διατροφή μας και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία».

Στόχος είναι η ανάδειξη, με επιστημονική τεκμηρίωση, των επιπτώσεων της αυξημένης κατανάλωσης ζάχαρης, καθώς και η ενίσχυση της πρόληψης ως βασικού πυλώνα δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, υλοποιείται καμπάνια ενημέρωσης σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, με προβολή ενημερωτικού υλικού σε σταθμούς του Μετρό στην Αθήνα και σε λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι το μήνυμα της πρόληψης να φτάσει άμεσα στους πολίτες, στην καθημερινότητά τους.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ο., Αθανάσιος Δεβλιώτης, δήλωσε:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη σημασία της πρόληψης και να προσφέρουμε πρακτικά εργαλεία στους πολίτες. Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης έχει άμεσες επιπτώσεις τόσο στη στοματική υγεία όσο και στη συνολική ευεξία. Με τις δράσεις μας, επιδιώκουμε το μήνυμα να φτάσει σε κάθε πολίτη».

