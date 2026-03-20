ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 10:36
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

20.03.2026 09:27

Νοσοκομείο «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο»: Εγκαίνια τεσσάρων υπερσύγχρονων χειρουργικών τραπεζιών – Δωρεά της Βουλής

egkainia_benakeio_new

Τέσσερα υπερσύγχρονα χειρουργικά τραπέζια απέκτησε το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο», δωρεά της Βουλής των Ελλήνων, ύψους περίπου 200.000 ευρώ.

Η τελετή εγκαινίων έγινε χθες παρουσία του προέδρου της Βουλής, της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και εκπροσώπων σημαντικών θεσμών. Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και φορέων για τη συνεχή ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι ως γιατρός έχει την ευαισθησία όταν του ζητείται να προσφέρει  στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να εισηγείται πάντοτε θετικά στη Διάσκεψη των Προέδρων: «Αυτό το νοσοκομείο είναι ένα εμβληματικό νοσοκομείο που επί σειρά ετών έχει προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στον ελληνικό λαό, χάρη στους συναδέλφους μου, τις νοσηλεύτριες και το υπόλοιπο προσωπικό», τόνισε.

Επίσης αναφέρθηκε στην εποχή που ήταν υπουργός Υγείας επισημαίνοντας ότι:«Έχοντας περάσει και από το συγκεκριμένο Υπουργείο, αναγνωρίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί κάποιοι να συμφωνούν και κάποιοι να διαφωνούν. Αλλά συνεπικουρούμενος και από την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, προσφέρει έργο. Υπό την έννοια αυτή, η Βουλή των Ελλήνων θα έρχεται συνεπίκουρος καιβοηθός όπου μπορεί να μεγιστοποιήσει το έργο που προσπαθείτε να παράξετε», κατέληξε ο κ. Κακλαμάνης.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και όλα τα κόμματα που ψηφίσανε στη Διάσκεψη των Προέδρων, υπέρ της δωρεάς, ανέφερε ότι «προβλήματα πάντα θα υπάρχουν, αλλά κάθε μέρα – όπως σήμερα- κάνουμε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός».

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δήλωσε ότι το τελευταίο διάστημα, «σε κάθε γωνιά της χώρας, το ΕΣΥ δυναμώνει, εκσυγχρονίζεται, αλλάζει».

Ανέφερε επίσης ότι η συγκεκριμένη δωρεά, ύψους περίπου 200.000 ευρώ, αποδεικνύει το κοινωνικό αποτύπωμα της Βουλής των Ελλήνων και συμπλήρωσε: «Συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη χρηματική πηγή, δημόσια και ιδιωτική, προκειμένου να επενδύσουμε στην κοινωνία. Γιατί κάθε ευρώ προς το ΕΣΥ είναι επένδυση υγείας, ζωής και κοινωνικής συνοχής, γιατί το ΕΣΥ είμαστε όλοι εμείς».

google_news_icon

instagram_20260320T082627
ice_deadmigrant
tehran_new
ekt new
stegastika daneia 77- new
Missles
Charles De Gaulle Faliro
overnight_oats
tempi-new
instagram_20260320T082627
ice_deadmigrant
tehran_new
