Βαρτζόπουλος: «Έρχεται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ψηφιακού Εθισμού για γονείς και ανήλικους»

Στη δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητήριου Ψηφιακού Εθισμού αναφέρθηκε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Πρόκειται για ένα νέο, ολιστικό έργο εθνικής εμβέλειας όπου θα παρέχει δωρεάν σε γονείς και ανηλίκους καθοδήγηση και συμβουλές από εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου τόσο οι ενήλικοι όσο και οι ανήλικοι να απεξαρτηθούν από τα social media.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, το Εθνικό Παρατηρητηρίο για τον Ψηφιακό Εθισμό θα είναι υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων ( ΕΟΠΑΕ). Όπως μάλιστα είπε σε συνέντευξη του στο Real FM, η χώρα μας πρωτοπορεί στην Ευρώπη δημιουργώντας μια δομή και μια ψηφιακή πλατφόρμα που θα παρέχουν ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, συμβουλές και οδηγούς-έγγραφα για την καθοδήγηση γονέων και ανηλίκων: « Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην ουσιαστική προστασία παιδιών και στην παροχή βοήθειας σε όσους το έχουν ανάγκη.» ανέφερε.

Τέλος για τους ανήλικους στα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια

Αναφορικά με τα νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου και την πλατφόρμα events.gov.gr ο κ. Βαρτζόπουλος υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός που παρουσιάστηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, κλείνει οριστικά τις «τρύπες» του παρελθόντος.

«Βασικός πυλώνας είναι η δημιουργία συστήματος ακριβούς πιστοποίησης της ηλικίας και ενός πλήρους μητρώου λιανικής πώλησης, προκειμένου να μπει τάξη σε μια αγορά που λειτουργούσε με κενά στον έλεγχο.» είπε, συμπληρώνοντας ότι η νέα πλατφόρμα events.gov.gr, τερματίζει την είσοδο ανηλίκων σε μπαρ υπό την πρόφαση «ιδιωτικών εκδηλώσεων».

«Πλέον, κάθε εκδήλωση δηλώνεται υποχρεωτικά, επιτρέποντας στην Ελληνική Αστυνομία να παρεμβαίνει ουσιαστικά, γεγονός που ήδη αποτυπώνεται στην κατακόρυφη αύξηση των συλλήψεων και των δικογραφιών το τελευταίο εξάμηνο.» ανέφερε.

Τα αποτελέσματα αυτής της νέας προσέγγισης είναι ήδη ορατά στους αριθμούς. Ενώ σε ολόκληρο το 2024 είχαν γίνει μόλις 50 συλλήψεις για διάθεση αλκοόλ και καπνού σε ανηλίκους, το τελευταίο εξάμηνο (από τον Ιούλιο που ψηφίστηκε ο νόμος και μετά) έχουμε ήδη 300 συλλήψεις. Οι δικογραφίες από 100 που ήταν το ’24, εκτοξεύτηκαν στις 400, δείχνοντας ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει πλέον τα εργαλεία να παρέμβει ουσιαστικά.

Για την απαγόρευση της χρήσης των social media από παιδιά κάτω των 16 ετών ο υφυπουργός σημείωσε ότι η ίδια θεσμική λογική προστασίας ακολουθείται και στο ζήτημα των κοινωνικών δικτύων.

Μάλιστα προανήγγειλε σημαντικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τον περιορισμό της χρήσης τους σε παιδιά κάτω των 16 ετών, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Επιπλέον ξεκαθάρισε ότι στόχος δεν είναι η τιμωρία των γονέων, αλλά η υποχρέωση των μεγάλων παρόχων να διενεργούν πραγματικούς ελέγχους ηλικίας για την προστασία των εφήβων από τους ψηφιακούς κινδύνους.

Διαβάστε επίσης:

