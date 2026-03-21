Αιμοδοσία και εθελοντισμός: Η γιορτή του Open School Days με τη συμμετοχή του ΕΚΕΑ και 44 σχολείων, στην Αριστοτέλους

Μαθητές από 44 σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, όλοι προσκεκλημένοι στην Γιορτή Ζωής που διοργάνωσε το Open School Days, με τη συμμετοχή και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, απέδειξαν ότι ο εθελοντισμός αποτελεί στάση ζωής που καλλιεργείται από νωρίς και μπορεί να ανθίσει μέσα από το σχολείο.

Η Γιορτή Ζωής έγινε την περασμένη Πέμπτη στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη, η οποία γέμισε ζωή, ελπίδα και νεανικά χαμόγελα!

Τα εκατοντάδες παιδιά παρουσίασαν τραγούδια για την αιμοδοσία (από παραδοσιακά μέχρι…hip hop) θεατρικά/μουσικοχορευτικά δρώμενα ενώ στο τέλος της εκδήλωσης κινηματογραφήθηκε η μεγαλύτερης εικόνας ευαισθητοποίησης (flashmob) που έχει γίνει στη χώρα μας για το θέμα της αιμοδοσίας.

Παράλληλα στον χώρο υπήρχαν stand ενημέρωσης για θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από επαγγελματίες υγείας της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας και σύλλογους όπως η Ένωση Ασθενών Ελλάδας ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας η HelMSIC – Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής κ.α.

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο Έλενα Τσάγκαρη και τον Επιστημονικό Διευθυντή Κώστα Σταμούλη.

Η κυρία Τσάγκαρη απηύθυνε χαιρετισμό, όπου συνεχαρη τους διοργανωτες και αρωγους της εκδήλωσης και πρώτα απ’ ολα τους μαθητές για την ευρηματικότητα και έμπνευσή τους και δεσμεύτηκε οτι το Ε.ΚΕ.Α. θα ειναι αρωγος σε καθε πρωτοβουλια υποστηριξης της τακτικης εθελοντικής αιμοδοσιας μεσα απο τη στοχοθεσια ευρυτερης συνεργασιας μεταξυ των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, ενώ προλόγισε ένα από τα τραγούδια και δρώμενα των σχολείων που συμμετείχαν.

Στη συνέχεια η διοίκηση του ΕΚΕΑ επισκέφτηκε μαζί με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας, Βασίλη Δήμο, το University General Hospital of Thessaloniki AHEPA – ΠΓΝΘ Αχεπα και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Αιμοδοσίας (Διευθύντρια Βασιλική Μπακαλούδη), τη μονάδα μετάγγισης των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, καθώς και τα εργαστήρια μοριακού και ορολογικού ελέγχου.

Ακολούθησε συνάντηση με τον Διοικητή του ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ Παναγιώτη Παντελιάδη και την Αναπληρώτρια Διοικήτρια κα Έφη Βασιλειάδου.

