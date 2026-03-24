ΕΠΕ: «Η φυματίωση είναι εδώ και δεν κάνει διακρίσεις – 440 κρούσματα το 2024»

Η φυματίωση παραμένει η πιο θανατηφόρα λοιμώδης νόσος παγκοσμίως, παρά τις αποτελεσματικές θεραπείες που είναι διαθέσιμες.

Ενδεικτικό του κινδύνου που εγκυμονεί η νόσος, και εξακολουθεί να απειλεί τη δημόσια υγεία, είναι ότι στην Ελλάδα το 2024 καταγράφηκαν 440 περιστατικά φυματίωσης.

Αν και ο αριθμός αυτός υποδηλώνει μια ενθαρρυντική μείωση της τάξης του 19,2% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, αποδεικνύει πως η φυματίωση δεν έχει εξαλειφθεί. Συνολικά, από το 2.000, έχουν διασωθεί 83 εκατομμύρια ζωές ασθενών με φυματίωση παγκοσμίως.

Τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρίας (ΕΠΕ) σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης, ( 24 Μαρτίου).

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ομάδα Εργασίας της ΕΠΕ «Φυματίωση και Λοιμώξεις από Μη Φυματικά Μυκοβακτηρίδια» πραγματοποίησε την εκδήλωση στο Μουσείο του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», έναν χώρο αφιερωμένο στην ιστορία της νόσου και στον αντιφυματικό αγώνα.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της μνήμης, της επιστημονικής προόδου και της συνεχούς επαγρύπνησης απέναντι στη φυματίωση.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ Στέλιος Λουκίδης. Ο επίτιμος πρόεδρος του Μουσείου, Μιχάλης Τουμπής, παρουσίασε την ιστορία της φυματίωσης στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία», αναδεικνύοντας τις εμπειρίες των ασθενών και τον αγώνα των υγειονομικών.

Ιδιαίτερη στιγμή στην εκδήλωση ήταν η βράβευση των αφυπηρετησάντων Ιατρών του Αντιφυματικού Τμήματος του Νοσοκομείου από τον κ. Χαράλαμπο Μόσχο, Πνευμονολόγο – Φυματιολόγο, Συντονιστή Διευθυντή του Αντιφυματικού Τμήματος-Μονάδας Ανθεκτικής Φυματίωσης του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία».

Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΑΠΘ Κατερίνα Μανίκα παρουσίασε τα πρόσφατα δεδομένα για τη φυματίωση στην Ελλάδα και διεθνώς, ενώ η Αγγελική Λουκέρη αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η νόσος επηρέασε την τέχνη και την κοινωνία.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Το 2024 καταγράφηκαν παγκοσμίως 10,7 εκατομμύρια νέα περιστατικά και 1,23 εκατομμύρια θάνατοι.

Στην Ελλάδα, τα 440 περιστατικά του 2024 δείχνουν μείωση, αλλά όχι εξάλειψη της νόσου.

Η έγκαιρη διάγνωση, η επιδημιολογική επιτήρηση και η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τον έλεγχο της φυματίωσης.

Οι υπεύθυνες της Ομάδας Εργασίας της ΕΠΕ, Αγγελική Λουκέρη και Μαρία Σιωνίδου, τόνισαν ότι η ημέρα αποτελεί υπενθύμιση της ανάγκης για συνεχή δράση και διεθνή συνεργασία.

Με σύνθημα «Ναι! Μπορούμε να τερματίσουμε τη φυματίωση!», η παγκόσμια κοινότητα καλείται να ενισχύσει τις προσπάθειες πρόληψης και θεραπείας.

Σημειώνεται ότι στις 24 Μαρτίου του 1882, ο Γερμανός γιατρός -και μετέπειτα νομπελίστας- Ρόμπερτ Κοχ ανακοίνωσε στην επιστημονική κοινότητα την ανακάλυψη του βακτηρίου που προκαλεί τη νόσο, θέτοντας τον θεμέλιο λίθο στην προσπάθεια εύρεσης αποτελεσματικής θεραπείας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το θεατρικό δρώμενο «ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ» του Εθνικού Θεάτρου, με τη συμμετοχή του Ηλία Κουνέλα και της Θεανώς Μεταξά, προσφέροντας μια συγκινητική καλλιτεχνική αποτύπωση της ανθρώπινης διάστασης της νόσου.

