Νέα μελέτη με ελληνική υπογραφή: Τρεις έξυπνες αλλαγές στη ζωή μας «ασπίδα προστασίας» από εμφράγματα και εγκεφαλικά

Το γρήγορο περπάτημα για 4,5 λεπτά, η κατανάλωση περίπου 50 γραμμαρίων λαχανικών την ημέρα αλλά και 11 λεπτά περισσότερο ύπνου κάθε βράδυ, μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικών.

Τα παραπάνω είναι τα ευρήματα μιας νέας μελέτης στην οποία επικεφαλής είναι ο καθηγητής Εμμανουήλ Σταματάκης, καθηγητής σωματικής δραστηριότητας και υγείας του πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και στο Πανεπιστήμιο Monash.

Αναλυτικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι εάν εντάξουμε αυτές τις μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μας, θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων, κατά περίπου 10%. Οι μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά ήταν πιο «εφικτές και βιώσιμες», ανέφερε η ερευνητική ομάδα.

Η έρευνα

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο European Journal of Preventive Cardiology, διεξήχθη από ειδικούς από την Αυστραλία, τη Χιλή και τη Βραζιλία, οι οποίοι εξέτασαν δεδομένα για περισσότερους από 53.000 ενήλικες μέσης ηλικίας από το Ηνωμένο Βασίλειο που συμμετείχαν στη μελέτη Biobank.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις συνήθειες ύπνου και τα επίπεδα άσκησης μέσω δεδομένων από φορητές τεχνολογίες, όπως τα smartwatches. Οι άνθρωποι επίσης ανέφεραν οι ίδιοι τις διατροφικές τους συνήθειες.

Τα ευρήματα της μελέτης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σημειώθηκαν 2.034 σοβαρά καρδιαγγειακά επεισόδια κατά τη διάρκεια μιας οκταετούς περιόδου παρακολούθησης.

Μάλιστα, κατάφεραν να εντοπίσουν τον «βέλτιστο» τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αποφύγουν αυτά τα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης μιας καλής διατροφής, οκτώ έως εννέα ωρών ύπνου κάθε βράδυ και τουλάχιστον 42 λεπτών μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας κάθε μέρα. Ο συνδυασμός αυτών των μέτρων οδηγεί σε 57% χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Βρήκαν, επίσης, τον συνδυασμό συμπεριφορών που θα μπορούσαν να μειώσουν τον κίνδυνο των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου περισσότερου ύπνου, καλύτερης διατροφής και πιο μέτριας έως έντονης δραστηριότητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του NHS, η μέτρια δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει:

γρήγορο περπάτημα

χορό

ποδηλασία

Η έντονη δραστηριότητα περιλαμβάνει: τρέξιμο, κολύμπι, skipping και αερόμπικ. Ο καθηγητής Εμμανουήλ Σταματάκης, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής σωματικής δραστηριότητας και υγείας του πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και στο Πανεπιστήμιο Monash, δήλωσε: «Σχεδιάζουμε να βασιστούμε σε αυτά τα ευρήματα για να αναπτύξουμε νέα ψηφιακά εργαλεία που υποστηρίζουν τους ανθρώπους να κάνουν θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους και να καθιερώσουν βιώσιμες υγιεινές συνήθειες».

«Αυτό θα περιλαμβάνει στενή συνεργασία με τα μέλη της κοινότητας για να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία είναι εύχρηστα και μπορούν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε όλοι στην προσπάθεια να κάνουμε τροποποιήσεις στις καθημερινές μας ρουτίνες.»

Ο Δρ. Νίκολας Κέμελ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, δήλωσε: «Δείχνουμε ότι ο συνδυασμός μικρών αλλαγών σε μερικούς τομείς της ζωής μας μπορεί να έχει μια εκπληκτικά μεγάλη θετική επίδραση στην καρδιαγγειακή μας υγεία».

«Αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά νέα, επειδή η πραγματοποίηση μερικών μικρών, συνδυασμένων αλλαγών είναι πιθανότατα πιο εφικτή και βιώσιμη για τους περισσότερους ανθρώπους σε σύγκριση με την προσπάθεια σημαντικών αλλαγών σε μία μόνο συμπεριφορά».

«Ακόμα και οι μέτριες αλλαγές στην καθημερινή μας ρουτίνα είναι πιθανό να έχουν καρδιαγγειακά οφέλη, καθώς και να δημιουργούν ευκαιρίες για περαιτέρω αλλαγές μακροπρόθεσμα. Θα ενθάρρυνα τους ανθρώπους να μην παραβλέπουν τη σημασία της πραγματοποίησης μίας ή δύο μικρών αλλαγών στην καθημερινή τους ρουτίνα, όσο μικρές κι αν φαίνονται».

Σχολιάζοντας τη μελέτη, η Emily McGrath, ανώτερη καρδιολογική νοσοκόμα στο Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς, δήλωσε: «Πολλοί από εμάς θέλουμε να ζούμε πιο υγιεινές ζωές, αλλά η πραγματοποίηση αλλαγών μπορεί μερικές φορές να φαίνεται κουραστική ή δύσκολη να ενταχθεί στις πολυάσχολες ρουτίνες μας. Αυτό που είναι ενθαρρυντικό σε αυτή τη μελέτη είναι ότι δείχνει ότι αυτές οι αλλαγές δεν χρειάζεται να είναι μεγάλες για να κάνουν τη διαφορά».

Το κλειδί, σύμφωνα με την ίδια, είναι να στοχεύσετε σε έναν γενικά υγιεινό καθημερινό τρόπο ζωής που μπορείτε να ακολουθήσετε.

Πηγή: theguardian

