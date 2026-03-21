ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 02:01
21.03.2026 00:56

Βέροια: Διασωληνωμένος 7χρονος μετά από ατύχημα σε παιδική χαρά

21.03.2026 00:56
φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 20/3, σε παιδική χαρά της Βέροιας, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου ένα 7χρονο αγόρι τραυματίστηκε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών και των διασωστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το veriotis.gr.

Το παιδί, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, φέρεται να έπεσε στον χώρο της παιδικής χαράς και να υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο το εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, προχωρώντας σε άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο της Βέροιας. Εκεί διαπιστώθηκαν βαριά τραύματα στο κεφάλι, ενώ καταγράφηκε και ρήξη σπλήνας.

Λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασής του, οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση και δόθηκε εντολή για επείγουσα μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Για τη μεταφορά του στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας», με τη συμμετοχή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, καθώς και τριμελούς ομάδας γιατρών από το Νοσοκομείο Βέροιας.

Στόχος της επιχείρησης ήταν η όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά του παιδιού στη Νευροχειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται.

