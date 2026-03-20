ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 22:45
20.03.2026 21:24

25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη μαθητική και τη στρατιωτική παρέλαση – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

20.03.2026 21:24
kykloforiakes_rythmiseis_new11

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Αθήνα την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, λόγω των παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Οι ρυθμίσεις αφορούν διακοπές κυκλοφορίας και απαγορεύσεις στάσης–στάθμευσης σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Τρίτη 24–3–2026 (Μαθητική Παρέλαση)

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την 10.00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026, καθώς και την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από την 06.00΄ ώρα μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω Λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό
  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος
  • Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος

Επισημαίνεται ότι την Τετάρτη 25-3-2026 θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής κατά τις οποίες η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.

Τετάρτη 25-3-2026 (Στρατιωτική Παρέλαση)

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 14.00΄ ώρα της Δευτέρας 23-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων την Τετάρτη 25-3-2026, στις κατωτέρω οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

  • Αχιλλέως, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Λένορμαν, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της
  • Βούρβαχη, σε όλο το μήκος της
  • Πετμεζά, σε όλο το μήκος της
  • Καλλιρόης, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βουλιαγμένης και της οδού Φραντζή, και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Καρόλου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Μάρνη, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 00΄ ώρα της Τρίτης 24-3-2026 έως την 19.30΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 στην ανώνυμη οδό που οδηγεί από τον Περιφερειακό Λυκαβηττού στο Λόφο Λυκαβηττού.

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω Λεωφόρους, Πλατείες και οδούς, καθώς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

  • Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της
  • Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της
  • Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της
  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της
  • Πλ. Ομονοίας
  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της
  • Πλ. Καραϊσκάκη
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λεωφ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • 3ης Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Μάρνη
  • Πλ. Συντάγματος
  • Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της
  • Σταδίου, σε όλο το μήκος της
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Δ. Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας
  • Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της
  • Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 έως πέρατος των εκδηλώσεων στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, στις κατωτέρω οδούς:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου

Σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 00΄ ώρα της Τετάρτης 25-3-2026 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στην οδό Ανθ/γου Στ. Ρεγκούκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

google_news_icon

unnamed
nicole-malliotaki
Untitled design (1)
podosfairistis-tourkia
usa-troops
tsagkarakis eyaggelio – new
Missles
psomiadis_panagiotis_2025
karystianou- tsipras- polakis- androylakis- new
Untitled design (1)
«Ναι» από Βρετανία στη χρήση βάσεων από ΗΠΑ για χτυπήματα στο Ιράν - Καμία εκεχειρία με το Ιράν, λέει ο Τραμπ- Live οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 22:38
unnamed
ΕΥΔΑΠ: Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2026

nicole-malliotaki
Νικόλ Μαλλιωτάκη: Ανησυχητική η ανάπτυξη F-16 της Τουρκίας στα κατεχόμενα – Πίεση για οριστική άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο

Untitled design (1)
«Ναι» από Βρετανία στη χρήση βάσεων από ΗΠΑ για χτυπήματα στο Ιράν – Δεν θέλω εκεχειρία, λέει ο Τραμπ- Live οι εξελίξεις

