ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.03.2026 21:10
Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε Τσαρούχη και Παρθένη έναντι 3.000-5.000

Δίωξη για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία ασκήθηκε στον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη.

300 πλαστοί πίνακες και 200.000 ευρώ

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε έρευνα που έγινε από στελέχη της ΔΑΟΕ σε αποθήκη που διατηρεί ο επιχειρηματίας στην περιοχή του Ελληνικού, εντοπίστηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να παρουσιάζει Ευαγγέλιο χρονολογίας του 1745 τον έβαλε στο στόχαστρο των αρχών.  Το Ευαγγέλιο κατασχέθηκε και ελέγχεται από ειδικούς ως προς την γνησιότητα του.

Πωλούσε πίνακες του Τσαρούχη και του Παρθένη έναντι 3.000-5.000 ευρώ

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης φέρεται να πωλούσε πίνακες κορυφαίων ζωγράφων όπως του Γιάννη Τσαρούχη και του Κωνσταντίνου Παρθένη έναντι 3.000-5.000 ευρώ. Η αυθεντικότητα τους αμφισβητείται.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και σε άλλες αποθήκες και χώρους που διατηρεί ο κατηγορούμενος, που αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα.

Τι λέει η γκαλερί Τσαγκαράκης

Η γκαλερί Τσαγκαράκης σε ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι οι πίνακες που βρέθηκαν στις αποθήκες στο Ελληνικό είναι κληροδότημα των γονιών του ιδιοκτήτη και δεν παρέχει διευκρινίσεις για την αυθεντικότητα τους.

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική  συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη».

Σχετικά με το Ευαγγέλιο σημειώνει ότι παραδόθηκε «στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο στην γκαλερί του: Τον «έκαψε» βίντεο με Ευαγγέλιο του 1700, βρέθηκαν και πλαστοί πίνακες

ΣτΕ: Ναι στον γάμο ομόφυλων ζευγαριών και στην υιοθεσία παιδιών από αυτά

Ξεκινά τη Δευτέρα 23 Μαρτίου η δίκη για τα Τέμπη με 36 κατηγορούμενους και πάνω από 350 μάρτυρες 

Διψήφια τηλεθέαση κατάφερε το «Σόι σου» την Πέμπτη (19/3)

Mega, Open και ΕΡΤ3 «είδαν» θετικό πρόσημο στις μεταβολές μεριδίων τηλεθέασής τους την Πέμπτη (19/3) – Ακλόνητος ο Alpha

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις καταστροφές από τον πόλεμο στο Ιράν – Καμένα πλοία και χτυπημένες στρατιωτικές βάσεις (Photos)

MRB: Τι κυβέρνηση θέλουν οι πολίτες – Η δυναμική των Τσίπρα, Καρυστιανού Σαμαρά – Τι απαντούν για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης μετά από έφοδο στην γκαλερί του: Τον «έκαψε» βίντεο με Ευαγγέλιο του 1700, βρέθηκαν και πλαστοί πίνακες

Παναγιώτης Ψωμιάδης: Κάθειρξη 10 ετών για τα «45άρια» - Απόφαση για έκτιση ποινής κατ' οίκον αλλά... ελεύθερος μέχρι το Εφετείο

Ο Κλίντον και η ελπίδα για ειρήνη, τα Τέμπη, οι δικαστικές περιπέτειες της ΝΔ και ο Μακάριος, τα κληρονομικά του ΣΥΡΙΖΑ και τα συνεδριακά του ΠΑΣΟΚ 

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

