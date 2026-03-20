Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε Τσαρούχη και Παρθένη έναντι 3.000-5.000

Δίωξη για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία ασκήθηκε στον γνωστό γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη.

300 πλαστοί πίνακες και 200.000 ευρώ

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε έρευνα που έγινε από στελέχη της ΔΑΟΕ σε αποθήκη που διατηρεί ο επιχειρηματίας στην περιοχή του Ελληνικού, εντοπίστηκαν πάνω από 300 πλαστοί πίνακες και περισσότερα από 200 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά.

Ένα βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να παρουσιάζει Ευαγγέλιο χρονολογίας του 1745 τον έβαλε στο στόχαστρο των αρχών. Το Ευαγγέλιο κατασχέθηκε και ελέγχεται από ειδικούς ως προς την γνησιότητα του.

Πωλούσε πίνακες του Τσαρούχη και του Παρθένη έναντι 3.000-5.000 ευρώ

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης φέρεται να πωλούσε πίνακες κορυφαίων ζωγράφων όπως του Γιάννη Τσαρούχη και του Κωνσταντίνου Παρθένη έναντι 3.000-5.000 ευρώ. Η αυθεντικότητα τους αμφισβητείται.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και σε άλλες αποθήκες και χώρους που διατηρεί ο κατηγορούμενος, που αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα.

Τι λέει η γκαλερί Τσαγκαράκης

Η γκαλερί Τσαγκαράκης σε ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι οι πίνακες που βρέθηκαν στις αποθήκες στο Ελληνικό είναι κληροδότημα των γονιών του ιδιοκτήτη και δεν παρέχει διευκρινίσεις για την αυθεντικότητα τους.

«Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη».

Σχετικά με το Ευαγγέλιο σημειώνει ότι παραδόθηκε «στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».

