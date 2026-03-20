ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 00:25
20.03.2026 23:16

Κρήτη: Προφυλακίστηκαν οι «μεσάζοντες» στο κύκλωμα αλλοδαπών εργατών – Προθεσμία για τον αποκαλούμενος ως «Σαντάμ», τη Δευτέρα ο «αρχηγός»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης με το κύκλωμα εκμετάλλευσης αλλοδαπών εργατών στην Κρήτη, καθώς μετά από πολύωρες απολογίες που ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (20.03.2026), πέντε από τους έξι φερόμενους ως «μεσάζοντες» κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται με νέες απολογίες μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σήμερα απολογήθηκαν οι πέντε από τους έξι συλληφθέντες Πακιστανούς «μεσάζοντες», οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Ο αποκαλούμενος ως «Σαντάμ» ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Κυριακή (22.03.2026), για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συγκλονίζει την Κρήτη.

Συνεχίζονται οι απολογίες – Στο επίκεντρο το ιδιωτικό ΚΕΠ

Σύμφωνα με το cretalive.gr, οι απολογίες των συλληφθέντων συνεχίζονται μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τη Δευτέρα (23.03.2026) αναμένεται να απολογηθούν τελευταίοι οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές του ιδιωτικού ΚΕΠ που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης: ο 51χρονος φερόμενος ως «αρχηγός» του κυκλώματος και η 44χρονη σύζυγός του.

Ο ρόλος των «μεσαζόντων» στο κύκλωμα

Οι «μεσάζοντες» της πακιστανικής κοινότητας είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος, καθώς λειτουργούσαν ως σύνδεσμος μεταξύ των συμπατριωτών τους και του ιδιωτικού ΚΕΠ του 51χρονου στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ειδικότερα, εντόπιζαν υποψήφιους εργαζόμενους στο Πακιστάν, συγκέντρωναν τα χρήματα που απαιτούνταν για τη μετάκλησή τους, οργάνωναν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα και συντόνιζαν την επικοινωνία με το δίκτυο στη χώρα μας. Παράλληλα, εισέπρατταν σε μηνιαία βάση τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στις ασφαλιστικές εισφορές.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να απολογηθούν επίσης οι συλληφθέντες εργαζόμενοι του ιδιωτικού ΚΕΠ, καθώς και οι φερόμενοι ως εικονικοί εργοδότες, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

