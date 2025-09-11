ΣΥΡΙΖΑ: Οι βουλευτές που βρέθηκαν στην πρώτη σειρά της ομιλίας Φάμελλου και η σημερινή συνέντευξη Τύπου

Μαζική και σε πανηγυρικό κλίμα ήταν η χθεσινή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στο Βελλίδειο για την κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, παρά την γνωστή αμηχανία των ημερών στον απόηχο της παρέμβασης Τσίπρα.

Όλοι σχεδόν οι βουλευτές, και τα κορυφαία κομματικά στελέχη έδωσαν το «παρών» στις πρώτες σειρές, ενώ η αίθουσα ήταν γεμάτη. Κατά την άφιξή του στην αίθουσα ο Σωκράτης Φάμελλος ασπάστηκε σχεδόν όλους όσους βρίσκονταν στην πρώτη σειρά, μεταξύ αυτών τον πρόεδρο της ΔΕΘ – Helexpo Τάσο Τζήκα (ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό), εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, την Όλγα Γεροβασίλη, τον Νίκο Παππά, τη Ρένα Δούρου, τον Παύλο Πολάκη, τον Γραμματέα Στέργιο Καλπάκη, και την αναπληρώτρια Γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Ζαχαριάδη και τον πρώην εκπρόσωπο Γιώργο Καραμέρο, το μέλος της ΠΓ και Διευθυντή του Γραφείου το Προέδρου Θανάση Θεοχαρόπουλο.

Στην πρώτη σειρά παρατάχθηκαν επίσης οι βουλευτές Καλλιόπη Βέττα, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Ψυχογιός, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Χρήστος Γιαννούλης, Διονύσης Καλαματιανός, Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, αλλά και ο πρώην βουλευτής Γιάννης Αμανατίδης.

Στην ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος απέφυγε αιχμές που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα με φόντο τα έντονα σενάρια για νέο κόμμα. Τα όποια μηνύματα μπορεί να διαβάσει κανείς απορρέουν από τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις, που είναι όμως και συνεδριακές αποφάσεις, δηλαδή την ισχυροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως καταλύτη για την προοδευτική διέξοδο και τις προοδευτικές συνεργασίες και συγκλίσεις.

Οι βολές κατευθύνθηκαν ουσιαστικά προς ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά, που «καθυστερούν» να ανταποκριθούν, αλλά και προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σήμερα το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνέντευξη Τύπου προς τα ΜΜΕ (12:00) όπου αναμένεται ότι θα ερωτηθεί για τον πρώην πρωθυπουργό. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι θα επαναλάβει όσα λέει στις δημόσιες τοποθετήσεις του, ότι ο Τσίπρας είναι βουλευτής του κόμματος και πολιτικό κεφάλαιο για τον ΣΥΡΙΖΑ, και πως έχουν κοινούς στόχους για τους οποίους δραστηριοποιείται μέσω του Ινστιτούτου του. Και πώς δεν πρόκειται να πει κάτι πέραν αυτών.

