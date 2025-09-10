Σωκράτης Φάμελλος: LIVE η ομιλία του στη ΔΕΘ

Το πρόγραμμα του για την αλλαγή πορείας στην οικονομία και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στην 89η ΔΕΘ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ΔΕΘ με την ιδιότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023 είχε παρουσία αλλά ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Πέρυσι, κι ενώ είχε ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοια εποχή, το κόμμα είχε εκπροσωπήσει ο τότε πρόεδρος της ΚΟ Νίκος Παππάς, καθώς ο τότε πρόεδρος Στ. Κασσελάκης, είχε αποπεμφθεί από την προεδρία του κόμματος με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης:

Μάχη ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα συνθήματα της ΔΕΘ με κατηγορίες για «κλόπυ πέιστ»

Ευχαριστίες φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα για τους δασοκομάντος που έσωσαν χωριό στην Ισπανία

ΥΠΕΞ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα: Παραβιάστηκε η εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο