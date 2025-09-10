search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

10.09.2025 19:12

Σωκράτης Φάμελλος: LIVE η ομιλία του στη ΔΕΘ

10.09.2025 19:12
Το πρόγραμμα του για την αλλαγή πορείας στην οικονομία και την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος στην 89η ΔΕΘ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ΔΕΘ με την ιδιότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023 είχε παρουσία αλλά ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Πέρυσι, κι ενώ είχε ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοια εποχή, το κόμμα είχε εκπροσωπήσει ο τότε πρόεδρος της ΚΟ Νίκος Παππάς, καθώς ο τότε πρόεδρος Στ. Κασσελάκης, είχε αποπεμφθεί από την προεδρία του κόμματος με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

