search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 20:46
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 20:00

Μητσοτάκης στο TikTok με το… The final countdown: «Δικαίωση των προσπαθειών μας η επιστροφή του Final 4 στην Ελλάδα»

10.09.2025 20:00
mitsotakis tiktok 88- new

Στην διεξαγωγή του Final 4 της Euroleague στην Αθήνα τη σεζόν 2025-2026 αναφέρθηκε με βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μετά από 19 χρόνια, το Final 4 της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα» ανέφερε ο πρωθυπουργός στο βίντεο, κρατώντας στα χέρια του μια μπάλα του μπάσκετ και με υπόκρουση το… The final countdown, ελέω Eurobasket.

Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής στα ημιτελικά του Eurobasket, «σήμερα είχαμε ένα ακόμη πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ, αφού το Final 4 επιστρέφει στην Αθήνα και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Είναι μία δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις», τόνισε, εκφράζοντας την ελπίδα να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final 4 και στον τελικό.

@kyriakosmitsotakis_

Το Final 4 της EuroLeague επιστρέφει στην Ελλάδα!

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Διαβάστε επίσης:

Ο Στέφανος Κασσελάκης στη ΔΕΘ: Ομιλία και περιήγηση στα περίπτερα

Η ατυχής έμπνευση της Νίνας Κασιμάτη – Πουλά εθνικό οπαδιλίκι ενόψει του αγώνα με την Τουρκία στο ευρωμπάσκετ  

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Σάρωσαν τη Γαλλία οι διαμαρτυρίες «Μπλοκάρετε τα πάντα» – Εκατοντάδες συλλήψεις, αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους οι διαδηλωτές

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

harry charles 66- new
LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο μετά από 1,5 χρόνο – Παραμένει το… χάσμα με τον αδελφό του, Ουίλιαμ

ios-ditikou-neilou-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: 75 συνολικά κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 5 θάνατοι

prwtoselido entos new
MEDIA

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 20:46
gallia diadiloseis
ΚΟΣΜΟΣ

Σάρωσαν τη Γαλλία οι διαμαρτυρίες «Μπλοκάρετε τα πάντα» – Εκατοντάδες συλλήψεις, αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους οι διαδηλωτές

idrogonanthrakes_aoz_2001_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς η προσφορά Chevron-Helleniq Energy για τις περιοχές νότια της Κρήτης «μπλοκάρει» το τουρκολυβικό μνημόνιο

harry charles 66- new
LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο μετά από 1,5 χρόνο – Παραμένει το… χάσμα με τον αδελφό του, Ουίλιαμ

1 / 3