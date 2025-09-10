Μητσοτάκης στο TikTok με το… The final countdown: «Δικαίωση των προσπαθειών μας η επιστροφή του Final 4 στην Ελλάδα»

Στην διεξαγωγή του Final 4 της Euroleague στην Αθήνα τη σεζόν 2025-2026 αναφέρθηκε με βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μετά από 19 χρόνια, το Final 4 της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα» ανέφερε ο πρωθυπουργός στο βίντεο, κρατώντας στα χέρια του μια μπάλα του μπάσκετ και με υπόκρουση το… The final countdown, ελέω Eurobasket.

Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής στα ημιτελικά του Eurobasket, «σήμερα είχαμε ένα ακόμη πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ, αφού το Final 4 επιστρέφει στην Αθήνα και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.

Είναι μία δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στην πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις», τόνισε, εκφράζοντας την ελπίδα να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final 4 και στον τελικό.

