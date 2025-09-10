Η ατυχής έμπνευση της Νίνας Κασιμάτη – Πουλά εθνικό οπαδιλίκι ενόψει του αγώνα με την Τουρκία στο ευρωμπάσκετ  

Υπάρχουν οι διάφοροι οπαδοί, που είτε με (επικίνδυνη) σοβαρότητα, είτε με διάθεση αστεϊσμού, κατά τα συνήθη στον αθλητισμό, «φανατίζουν» (ή και φανατίζουν κανονικά) το κοινό, μας προέκυψε και μία βουλευτής, η οποία θέλει να κάνει… παιχνίδι όπως φαίνεται με τον αγώνα Ελλάδας – Τουρκίας την Παρασκευή στο ευρωμπάσκετ.

Τι έκανε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη; Είχε την ατυχή έμπνευση να πουλήσει εθνικό οπαδιλίκι, τρολάροντας τον κόουτς της Τουρκίας Εργκίν Αταμάν – πιθανόν επειδή είναι και προπονητής του Παναθηναϊκού και η ίδια εκλέγεται στη Β’ Πειραιά.

Με ειρωνικό ύφος έγραψε ότι αν οι Έλληνες, που θα είναι στο γήπεδο κρατάνε ελληνική σημαία θα… θιγεί ο Αταμάν. Λες και υπάρχει θέμα στο ευρωμπάσκετ με το τι κρατάει ο κάθε οπαδός.

Προφανώς οι οπαδοί κάθε ομάδας κρατάνε ό,τι θέλουν – στο πλαίσιο των κανόνων δηλαδή – και οποιοδήποτε σχόλιο που μπορεί να λειτουργεί περίπου εμπρηστικά καλό είναι να αποφεύγεται. Αρκετή ένταση υπάρχει έτσι κι αλλιώς στις κερκίδες γενικά, δεν χρειάζεται να την ενισχύουν ως και οι βουλευτές.

Έγραψε η Νίνα Κασιμάτη:

Μην τυχόν και κρατήσει κανείς ελληνική σημαία στη Ρίγα την Παρασκευή, θα θιγεί ο κύριος Αταμάν και θα ‘χουμε δράματα πάλι. Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας για την πρόκριση στους ημιτελικούς του #Eurobasket ! Καλή επιτυχία Ελλάδα μας!

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας για την πρόκριση στους ημιτελικούς του #Eurobasket!



Καλή επιτυχία Ελλάδα μας!

✨🇬🇷🇬🇷🇬🇷🏀👏👏👏#EuroBasket2025 — Νίνα Γ. Κασιμάτη (@ninakasimati) September 9, 2025

