Την Πέμπτη η ψηφοφορία για τον διορισμό της Κίμπερλι στην Αθήνα – Περιμένει με αγωνία ο Καμμένος

Η αμερικανική Γερουσία ψηφίζει αύριο για την άρση της εμπλοκής που έχει παρουσιαστεί στο διορισμό 48 πρεσβευτών των ΗΠΑ σε διάφορα πόστα – μεταξύ αυτών και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα.

Η ψηφοφορία δεν αναμένεται να βγάλει αμέσως οριστικό αποτέλεσμα, αλλά θα ανοίξει το δρόμο για να γίνει η έγκριση των διορισμών σε λίγες μέρες, πιθανότατα προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Όχι τίποτε άλλο, αλλά θα… ηρεμήσει και ο Πάνος Καμμένος, που περιμένει πώς και πώς να έρθει στην Αθήνα η Κίμπερλι, με την οποία… ελέγχουν όλο το σύστημα, όπως έλεγε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με διάφορους τύπους, όπως εκείνον που κατηγορείται ως μέλος μαφίας στην Κρήτη.

