search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:59
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 13:17

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

10.09.2025 13:17
XARHS_DOUKAS
Eurokinissi

Ο Χάρης Δούκας ήταν ο πρώτος πολιτικός που σχολίασε, προφανώς θετικά, την απόφαση για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ.

Ως «μεγάλη επιτυχία για τη χώρα και την πόλη μας που θα φιλοξενήσει τον Μάιο του 2026 το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός συλλόγων, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης», χαρακτήρησε ο δήμαρχος Αθηναίων την απόφαση της EuroLeague, προσθέτοντας ότι «το Final 4 της Αθήνας σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών!».

Διαβάστε επίσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική – Δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

ekav_elas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Νεκρός ηλικιωμένος από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε υπόγειο εργαστήριο

doha-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητική δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ για την επίθεση στη Ντόχα: «Θα τους πετύχουμε την επόμενη φορά»

taxi-1
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Πορεία με τα οχήματά τους «παρέλυσε» την Αθήνα – Κατέληξαν στο υπουργείο Μεταφορών

Solingen2
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ισόβια στον δράστη της επίθεσης στο Ζόλινγκεν – Το Ισλαμικό Κράτος και η ομολογία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 13:59
seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός στην Εύβοια, αισθητός και στην Αττική – Δεν είναι η εστία στα Νέα Στύρα, λέει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

ekav_elas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Νεκρός ηλικιωμένος από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε υπόγειο εργαστήριο

doha-vomvardismos
ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητική δήλωση του Ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ για την επίθεση στη Ντόχα: «Θα τους πετύχουμε την επόμενη φορά»

1 / 3