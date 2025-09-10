Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

Ο Χάρης Δούκας ήταν ο πρώτος πολιτικός που σχολίασε, προφανώς θετικά, την απόφαση για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ.

Ως «μεγάλη επιτυχία για τη χώρα και την πόλη μας που θα φιλοξενήσει τον Μάιο του 2026 το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός συλλόγων, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης», χαρακτήρησε ο δήμαρχος Αθηναίων την απόφαση της EuroLeague, προσθέτοντας ότι «το Final 4 της Αθήνας σε συνεργασία με όλους τους φορείς θα είναι το καλύτερο των τελευταίων ετών!».

Διαβάστε επίσης