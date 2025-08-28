Νίνα Κασιμάτη από Κοπεγχάγη: Η Ευρώπη σε ρόλο Επιμηθέα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

«Όταν η ΕΕ δεν μπορεί να βάλει σε τάξη και να προστατέψει το ίδιο της το “σπίτι”, αλλά αντίθετα προβαίνει σε παραχωρήσεις στην Τουρκία, που παραβιάζει την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα Κρατών-Μελών της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, τότε δεν μπορεί να φιλοδοξεί να αποκτήσει ενιαία φωνή και να ασκεί πολιτική για τα φλέγοντα ζητήματα στη γειτνιάζουσα Μέση Ανατολή».

Τα παραπάνω δήλωσε, μεταξύ άλλων, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Νίνα Κασιμάτη, κατά την παρέμβασή της στην 27η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με συμμετοχή αντιπροσωπειών από τα κοινοβούλια όλων των κρατών-μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.

Η Νίνα Κασιμάτη, παρόντος του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ στην περιοχή του Κόλπου κ. Luigi Di Maio, τόνισε πως η κατάσταση στη Συρία, τη Γάζα, τη Λιβύη, την Τουρκία, τον Λίβανο και το Ιράν καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτύχει εκκωφαντικά να επηρεάζει τους γείτονές της σύμφωνα με τις δικές της αρχές και αξίες και ότι, αντιθέτως, έχει περιοριστεί με μηχανιστικό τρόπο στη στείρα διατήρηση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας του κανονιστικού της πλαισίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, παραμένει αποκομμένη από τη διαρκώς μεταβαλλόμενη δυναμική των διεθνών εξελίξεων, ενώ ταυτόχρονα αποτυγχάνει να αφουγκραστεί τον παλμό της αγανάκτησης των λαών και των εθνών που την αποτελούν.

Στη συνέχεια η Ελληνίδα αντιπρόσωπος υπογράμμισε πως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις συνιστούν δυστυχώς το πιο εναργές εργαστηριακό πεδίο δοκιμής των όποιων θνησιγενών δυνατοτήτων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ με πειραματόζωα την Ελλάδα και την Κύπρο και καταλύτη την Τουρκία.

Τέλος, η Νίνα Κασιμάτη εξήρε τη διαπίστωση του Διευθυντή του Προγράμματος Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής κ. Julien Barnes-Dacey ότι η ΕΕ πρέπει να αποκτήσει ενεργό ρόλο στη Συρία, με την ίδια να επικαλείται τις τζιχαντιστικές σφαγές Ελληνορθοδόξων, Αλεβιτών και Δρούζων που πραγματοποιούνται στον Λεβάντε με σκοπό τον αφανισμό τους, την ίδια ώρα που η ΕΕ έχει εκχωρήσει τον δικό της ρόλο της σε κράτη-παραβάτες της διεθνούς νομιμότητας στην περιοχή, καλώντας την Ένωση να καταστεί επιτέλους Προμηθέας αντί Επιμηθέας όπως μέχρι τώρα.

Η διήμερη (27-28/8) Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ ολοκληρώθηκε σήμερα και θα ακολουθήσει το Άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας και Υπουργών Εξωτερικών, 29-30 Αυγούστου 2025.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία αποτελείται από τους Βουλευτές Τάσο Χατζηβασιλείου (επικεφαλής) και Λευτερή Κτιστάκη (ΝΔ), Μιχάλη Κατρίνη (ΠΑΣΟΚ) και Νίνα Κασιμάτη (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ).

