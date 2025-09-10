Ο Στέφανος Κασσελάκης στη ΔΕΘ: Ομιλία και περιήγηση στα περίπτερα

Δεν κατάφερε να πάει πέρσι στη ΔΕΘ ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ – είχε προηγηθεί η καθαίρεσή δια τηλεφώνου και… επιστολικών ψήφων -, αλλά φέτος ο Στέφανος Κασσελάκης θα βρεθεί στην έκθεση με την ιδιότητα του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας.

Η επίσκεψη θα γίνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και για τις 19:00 είναι προγραμματισμένη κεντρική ομιλία.

Ο κ. Κασσελάκης θα παρουσιάσει τις προτάσεις του Κινήματος Δημοκρατίας για την οικονομία, τη δικαιοσύνη, τη στέγαση και τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος, καθώς και το όραμά του για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα δίνει δεύτερη ευκαιρία σε κάθε πολίτη.

Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιήσει περιήγηση στα περίπτερα της ΔΕΘ, συνομιλώντας με εκθέτες, επιχειρηματίες και εργαζομένους, προκειμένου να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Μάχη ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τα συνθήματα της ΔΕΘ με κατηγορίες για «κλόπυ πέιστ»

Ευχαριστίες φον ντερ Λάιεν στην Ελλάδα για τους δασοκομάντος που έσωσαν χωριό στην Ισπανία

ΥΠΕΞ για την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα: Παραβιάστηκε η εδαφική κυριαρχία του Κατάρ, ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο