10.09.2025 18:05

Ο Στέφανος Κασσελάκης στη ΔΕΘ: Ομιλία και περιήγηση στα περίπτερα

10.09.2025 18:05
kasselakis

Δεν κατάφερε να πάει πέρσι στη ΔΕΘ ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ – είχε προηγηθεί η καθαίρεσή δια τηλεφώνου και… επιστολικών ψήφων -, αλλά φέτος ο Στέφανος Κασσελάκης θα βρεθεί στην έκθεση με την ιδιότητα του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας.

Η επίσκεψη θα γίνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και για τις 19:00 είναι προγραμματισμένη  κεντρική ομιλία.

Ο κ. Κασσελάκης θα παρουσιάσει τις προτάσεις του Κινήματος Δημοκρατίας για την οικονομία, τη δικαιοσύνη, τη στέγαση και τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος, καθώς και το όραμά του για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα δίνει δεύτερη ευκαιρία σε κάθε πολίτη.

Την επόμενη ημέρα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, θα πραγματοποιήσει περιήγηση στα περίπτερα της ΔΕΘ, συνομιλώντας με εκθέτες, επιχειρηματίες και εργαζομένους, προκειμένου να ενημερωθεί για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις επενδυτικές πρωτοβουλίες και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας.

