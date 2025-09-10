Ικανοποίηση μέχρι και ενθουσιασμό έχει προκαλέσει την εγχώρια μπασκετική κοινότητα (με εξαίρεση τη διοίκηση του Ολυμπιακού και τους θιασώτες της) η απόφαση της Ευρωλίγκας να επιλέξει την Αθήνα και το ΟΑΚΑ για το final 4 του 2026.

Η απόφαση ελήφθη μετά από πολλές αναβολές, ενώ ακόμα και την τελευταία στιγμή, στη συνεδρίαση των μετόχων το πρωί της Τετάρτης, καταβλήθηκε προσπάθεια, κυρίως από την πλευρά των Ερυθρόλευκων του Πειραιά να πάρει νέα παράταση η λήψη απόφασης.

Με παρέμβαση ομάδων όπως η Μπασκόνια (και της ΤΣΣΚΑ λένε κάποιες πληροφορίες) η ψηφοφορία διεξήχθη με το αποτέλεσμα συντριπτικό υπέρ της Αθήνας: 8 υπέρ, 3 κατά και 2 αποχή. Σημειωτέον ότι στην ψηφοφορία λαμβάνουν μέρος μόνο οι ομάδες που είναι μέτοχοι του σχήματος (13) και όχι όλες όσες αγωνίζονται στη διοργάνωση κάθε φορά – φέτος φτάνουν τις 20.

Καλά πληροφορημένες πηγές εκτιμούν ότι κατά της Αθήνας ψήφισαν ο Ολυμπιακός, η Μπάγερν και η Φενέρ. Η τελευταία πιθανόν το έκανε λόγω της παραδοσιακής αντιπαλότητας που έχει με τον Εργκίν Αταμάν.

Την αποχή προτίμησαν, πάντα με τις ίδιες εκτιμήσεις πηγών, που παρακολουθούν τις διεργασίες, η Ρεάλ και η Βιλερμπάν, που βλέπουν προς… NBA και τηρούν στάση αναμονής έναντι της διοργάνωσης.

Υπέρ της Αθήνας ψήφισαν οι Παναθηναϊκός, Εφές, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Μακάμπι, Αρμάνι, Ζαλγκίρις και ΤΣΣΚΑ.

Η Αρμάνι, για την οποία κυκλοφόρησε ότι καταψήφισε, να σημειωθεί ότι έχει άριστες σχέσεις με τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Βασίλη Παρθενόπουλο. Ο κ. Παρθενόπουλος ήταν, μαζί με τον Έτορε Μεσίνα (προπονητής της Αρμάνι), τον Χρήστο Σταυρόπουλο (GM της Αρμάνι) και τον Τζιάνι Πετρούτσι (πρόεδρος της ιταλικής ομοσπονδίας μπάσκετ), οι πρώτοι άνθρωποι που έσπευσαν στο λαϊκό προσκύνημα για τον Τζόρτζιο Αρμάνι στο Μιλάνο.

Η αποτυχία της… «ολυμπιακής εκστρατείας» κατά του ΟΑΚΑ

Η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε επιχειρήσει όλο το προηγούμενο να σαμποτάρει την υποψηφιότητα της Αθήνας και μάλιστα είχε προκαλέσει τη δυσφορία της κυβέρνησης, η οποία στο μεταξύ διευκόλυνε τα μέγιστα την ομάδα αυτή, παραχωρώντας της με ευνοϊκούς όρους το ΣΕΦ. Μάλιστα ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης που πήρε πάνω του (μαζί με τον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα) την προώθηση της υποψηφιότητας της Αθήνας, φαινόταν σαν να δέχεται πόλεμο από την ΚΑΕ, την οποία βοήθησε με τις αποφάσεις του για το ΣΕΦ.

Τελικά το λόμπινγκ και πιέσεις που άσκησαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και η διοίκηση της ΚΑΕ στην Ευρωλίγκα, είτε για συνεχείς αναβολές, είτε για την επιλογή του Βελιγραδίου ως έδρα του F4 το 2026, απέτυχαν.

Η υποψηφιότητα της Αθήνας ήταν θεαματικά ανώτερη εκείνης του Βελιγραδίου. Κυρίως για τρεις λόγους:

Πρώτον, οικονομικά. Η προσφορά της Αθήνας ήταν μακράν καλύτερη από εκείνη της σερβικής πρωτεύουσας. Κατά περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ μάλιστα, καθώς έφτασε στα 9 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον, λόγω ΟΑΚΑ. Το ανακαινισμένο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων θεωρείται το καλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ της Ευρώπης αυτή την ώρα.

Και τρίτον, διότι παράγοντες και συλλογικές εκφράσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ έδειχναν εδώ και καιρό ενθουσιασμένοι στην προοπτική να γίνει το f4 το 2026 στο ΟΑΚΑ.

