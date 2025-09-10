Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Η Αμερικανίδα σφαιροβόλος, Ρέιβεν Σόντερς, η οποία κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, το 2021, τιμωρήθηκε με 30μηνο αποκλεισμό για παραβάσεις των κανόνων ελέγχου ντόπινγκ, όπως ανακοινώθηκε από την Υπηρεσία Αντιντόπινγκ των Ηνωμένων Πολιτειών (USADA).

Η 29χρονη αθλήτρια του στίβου κατετάγη πέμπτη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέϊρο, το 2016, πριν κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στην Ιαπωνία, ενώ κατέλαβε την 11η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, στο Παρίσι.

Η Σόντερς κρίθηκε ένοχη για τρεις παραβάσεις του ελέγχου ντόπινγκ, επειδή δεν παρείχε αρχείο εντοπισμού, στις 19 Απριλίου, στις 17 Μαΐου και στις 26 Δεκεμβρίου 2024.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτή, ήταν η δεύτερη παραβίαση κανονισμών για την Σόντερς, η οποία εξέτισε 18μηνο αποκλεισμό για τρεις παραβάσεις μεταξύ Αυγούστου 2022 και Φεβρουαρίου 2024.

Ο νέος αποκλεισμός της Αμερικανίδας, άρχισε στις 26 Δεκεμβρίου 2024 κι έκτοτε η Σόντερς δεν έχει αγωνιστεί. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η Σόντερς έγινε πρωτοσέλιδο εμφανιζόμενη στον προκριματικό της σφαιροβολίας φορώντας μαύρη μάσκα και γυαλιά ηλίου που κάλυπταν εντελώς το πρόσωπό της. Εξήγησε ότι ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο αγώνισμά της.

Στην Ιαπωνία το 2021, η Σόντερς φορούσε μια μάσκα του «Hulk» κατά την διάρκεια του αγώνα και, μόλις έφτασε στο βάθρο, σήκωσε και σταύρωσε τα χέρια της σε σχήμα Χ, εξηγώντας αργότερα ότι ήθελε «να εκπροσωπήσει όλους τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο που αγωνίζονται και δεν έχουν βήμα για να ακουστούν οι φωνές τους».

Η Αμερικανίδα πρωταθλήτρια, η οποία δηλώνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θέλει οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν την αντωνυμία «αυτοί» (σ.σ. που χρησιμοποιείται από άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως μη δυαδικά) για να αυτοπροσδιορισθούν, ασχολείται επίσης ενεργά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ και των ζητημάτων ψυχικής υγείας.

