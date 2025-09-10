search
10.09.2025 11:36

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

10.09.2025 11:36
spanoulis-vasilis

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι… δύο νίκες μακριά από το να πετύχει αυτό που μόνο ένας άνθρωπος έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket.

Μετά την πρόκριση επί της Λιθουανίας, η εθνική ομάδα είναι μία νίκη μακριά από το να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο και δύο από το… χρυσό. Αν το καταφέρει, τότε ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει καταφέρει κάτι που μόνο ένας άνθρωπος έχει πετύχει στην ιστορία της διοργάνωσης και ήταν Ελληνας…

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει Ευρωμπάσκετ ως παίκτης (1987) και ως προπονητής (2005).

Να σημειωθεί πως το ίδιο έχει καταφέρει και ο Λιθουανός Φρανκ Λιούμπιν το 1939, ωστόσο πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίπτωση καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με την Εθνική ομάδα της χώρας του ως παίκτης και προπονητής στο ίδιο τουρνουά.

