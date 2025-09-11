search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 06:31
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2403
11/09/2025
11.09.2025 06:03

Συνωστισμός αρχηγών της ελάσσονος αριστερής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2403
11/09/2025
11.09.2025 06:03
famellos deth 2025- new

Στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνονται αυτό το διήμερο όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της ελάσσονος αριστερής αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος παραχωρεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 12.00, στο Βελλίδειο, ενώ κεντρική ομιλία, ύστερα από επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPO, πραγματοποίησε χθες.

Από την πλευρά του ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σήμερα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα επισκεφθεί το 13ο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις 12.30 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO. Στις 19.30 θα μιλήσει στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο για τις εξελίξεις, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ.

Αντί πραγματοποίησης κεντρικής ομιλίας του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ, η Νέα Αριστερά διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Κοινωνία αξιοπρέπειας ή κράτος ΟΠΕΚΕΠΕ», απόψε στις 20.00, στον πολυχώρο WE στη Θεσσαλονίκη (3ης Σεπτεμβρίου 3). Στην εκδήλωση μιλούν ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο ⁠Πέτρος Κόκκαλης, γραμματέας του Κόσμος, ο Άρης Στυλιανού, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ, η Ελίνα Μαραγκού, μέλος Δ.Σ. του συνδικάτου στον επισιτισμό – τουρισμό. Τη συζήτηση θα συντονίσει η σκηνοθέτρια και ακαδημαϊκός Δανάη Θεοδωρίδου. Αύριο Παρασκευή, ο Αλέξης Χαρίτσης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα ΜΜΕ, στις 12.00 (Βελλίδειο).

Η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη ΔΕΘ και αύριο στις 12.00 παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Στέφανος Κασσελάκης στη ΔΕΘ: Ομιλία και περιήγηση στα περίπτερα

Η ατυχής έμπνευση της Νίνας Κασιμάτη – Πουλά εθνικό οπαδιλίκι ενόψει του αγώνα με την Τουρκία στο ευρωμπάσκετ  

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mixani-astynomias
ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν δρόμο και οδήγησαν γρήγορα στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη γυναίκα (Video)

biden_jo_ap2312
ΚΟΣΜΟΣ

Μπάιντεν για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους βία στις ΗΠΑ

MACRON_TRUMP_LEUKOS_OIKOS
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Τραμπ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία

germania slobenia 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εurobasket 2025: Με ανατροπή η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία προκρίθηκε στα ημιτελικά – Επικράτησε με 99-91 της Σλοβενίας

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Σεισμός 2,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Γαλάτσι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

trolei new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόλεϊ: Σύγχυση με τους χειρισμούς Κυρανάκη - Το ξήλωμα και τα κινέζικα ηλεκτρικά λεωφορεία, που... "μένουν" όμως στη ζέστη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 01:04
mixani-astynomias
ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ άνοιξαν δρόμο και οδήγησαν γρήγορα στο νοσοκομείο ετοιμόγεννη γυναίκα (Video)

biden_jo_ap2312
ΚΟΣΜΟΣ

Μπάιντεν για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: Δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους βία στις ΗΠΑ

MACRON_TRUMP_LEUKOS_OIKOS
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν – Τραμπ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία

1 / 3