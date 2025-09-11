Συνωστισμός αρχηγών της ελάσσονος αριστερής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ

Στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνονται αυτό το διήμερο όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της ελάσσονος αριστερής αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος παραχωρεί συνέντευξη Τύπου σήμερα στις 12.00, στο Βελλίδειο, ενώ κεντρική ομιλία, ύστερα από επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPO, πραγματοποίησε χθες.

Από την πλευρά του ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σήμερα, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα επισκεφθεί το 13ο Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στις 12.30 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ – HELEXPO. Στις 19.30 θα μιλήσει στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο για τις εξελίξεις, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ.

Αντί πραγματοποίησης κεντρικής ομιλίας του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ, η Νέα Αριστερά διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση με θέμα: «Κοινωνία αξιοπρέπειας ή κράτος ΟΠΕΚΕΠΕ», απόψε στις 20.00, στον πολυχώρο WE στη Θεσσαλονίκη (3ης Σεπτεμβρίου 3). Στην εκδήλωση μιλούν ο Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο ⁠Πέτρος Κόκκαλης, γραμματέας του Κόσμος, ο Άρης Στυλιανού, καθηγητής Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ, η Ελίνα Μαραγκού, μέλος Δ.Σ. του συνδικάτου στον επισιτισμό – τουρισμό. Τη συζήτηση θα συντονίσει η σκηνοθέτρια και ακαδημαϊκός Δανάη Θεοδωρίδου. Αύριο Παρασκευή, ο Αλέξης Χαρίτσης θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα ΜΜΕ, στις 12.00 (Βελλίδειο).

Η αρχηγός της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου πραγματοποιεί σήμερα επίσκεψη στη ΔΕΘ και αύριο στις 12.00 παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης:

Ο Στέφανος Κασσελάκης στη ΔΕΘ: Ομιλία και περιήγηση στα περίπτερα

Η ατυχής έμπνευση της Νίνας Κασιμάτη – Πουλά εθνικό οπαδιλίκι ενόψει του αγώνα με την Τουρκία στο ευρωμπάσκετ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων