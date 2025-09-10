«Πρεμιέρα» Φάμελλου στη ΔΕΘ υπό «αντίξοες» συνθήκες – Το απόγευμα η κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο

Η ώρα της ΔΕΘ σήμανε για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Σωκράτη Φάμελλο ο οποίος το απόγευμα στις 19:00 πραγματοποιεί κεντρική ομιλία στο Βελλίδειο, ενώ αύριο παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στους δημοσιογράφους στις 12:00. Σήμερα, θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ HELEXPO (16:00) όπου θα έχει συναντήσεις με Διοίκηση και εργαζομένους, ενώ θα ακολουθήσει (17:00) περιοδεία στα περίπτερα της Έκθεσης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ΔΕΘ με την ιδιότητα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Το 2023 είχε παρουσία αλλά ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Πέρυσι, κι ενώ είχε ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου στον ΣΥΡΙΖΑ τέτοια εποχή, το κόμμα είχε εκπροσωπήσει ο τότε πρόεδρος της ΚΟ Νίκος Παππάς, καθώς ο τότε πρόεδρος Στ. Κασσελάκης, είχε αποπεμφθεί από την προεδρία του κόμματος με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Ένα χρόνο μετά, η περίοδος εκείνη μοιάζει μακρινός εφιάλτης. Όμως τα προβλήματα για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να τελειώνουν ποτέ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχοντας χάσει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη διάσπαση του περσινού Νοέμβρη, είναι τρίτο τη τάξει κοινοβουλευτικό κόμμα, όμως δημοσκοπικά εδώ και καιρό βρίσκεται στην έκτη θέση.

Αν και η «κανονικότητα» στη λειτουργία του κόμματος έχει αποκατασταθεί και ο φόβος της περαιτέρω συρρίκνωσης έχει εξασφαλίσει μια εικόνα συνοχής, από εδώ και στο εξής αντιμετωπίζει το μέλλον με αβεβαιότητα εξαιτίας των κινήσεων Τσίπρα ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του με το σταγονόμετρο. Είναι εμπεδωμένη η αίσθηση όμως, ότι ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται να τραβήξει χωριστή πορεία από το κόμμα στο οποίο κυριάρχησε από το 2008 έως το 2023.

Σε αυτή τη συνθήκη ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιχειρήσει από την ΔΕΘ να εκπέμψει το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι εδώ», έχει επιστρέψει πολιτικά και ότι ισχυροποιείται.

Αναφορά στις προοδευτικές συνεργασίες

Πέρα από το οικονομικό – πολιτικό πρόγραμμα που θα παρουσιάσει υπό τον γενικό τίτλο Σχέδιο για μια Προοδευτική Ελλάδα, θα αναφερθεί και στο θέμα των προοδευτικών συνεργασιών κόντρα στον σημερινό κατακερματισμό, προκειμένου να υπάρξει προοδευτική προοπτική διακυβέρνησης.

Αναμένεται να αναφερθεί και στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί έως τώρα και στην διάθεση να υπάρξει συνέχεια. Προ ημερών υπενθυμίζεται είχε κάνει λόγο για φόρουμ διαλόγου, επαναφέροντας παλιότερη πρόταση, για το οποίο είπε πως θα υπάρξει πρωτοβουλία μετά τη ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν στοχεύει μόνο σε συνεργασία με τη Νέα Αριστερά, αλλά και σε δυνάμεις όπως το Πράττω (Κοτζιάς), η Κοινωνική Συμφωνία (Κατσέλη), ο Κόσμος (Π. Κόκκαλης) ενώ είχε σημειώσει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί και τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ.

Πάντως αυτή τη στιγμή δε φαίνεται να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο πέρα από ασκήσεις επί χάρτου μολονότι στη σκέψη της ηγεσίας φαίνεται οι συνεργασίες (και η δη αυτή με τη Νέα Αριστερά) να αποτελούν ένα χειροπιαστό «σωσίβιο» κόντρα στην προοπτική αποδυνάμωσης του κόμματος λόγω των κινήσεων Τσίπρα.

Στο οικονομικό σκέλος της ομιλίας του ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρουσιάσει προτάσεις πάνω σε βασικούς άξονες όπως η ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στέγη, το κοινωνικό κράτος (υγεία και παιδεία), η στήριξη των αγροτών, η εργασία, η φορολογία, κ.λπ.

Βασικές προτάσεις αποτελούν η επαναφορά του 13ου και 14 μισθού στο Δημόσιο, η επαναφορά της 13ης σύνταξης και η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η εφαρμογή της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά με βάση τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, και η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Σε ό,τι αφορά την πάταξη των καρτέλ στην ενέργεια και τις τράπεζες ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να προτείνει Δημόσια ΔΕΗ και ενίσχυση της συμμετοχής του δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα.

