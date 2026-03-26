Έλενα Παπαρίζου: Επέστρεψε στη σκηνή μετά την περιπέτεια της υγείας της (Video)

Ευδιάθετη και ανανεωμένη επέστρεψε στη σκηνή η Έλενα Παπαρίζου, μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και για το οποίο μια εβδομάδα νωρίτερα, είχε ακυρώσει τα live της.

Το βράδυ της 25ης Μαρτίου η τραγουδίστρια ανέβηκε ξανά στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται με τον Τάκη Ζαχαράτο, εξηγώντας πως είχε υποστεί ένα έντονο κρυολόγημα μετά από αλλεργικό σοκ.

Σημειώνεται ότι λίγους μήνες πριν, τον Δεκέμβριο του 2025, η Έλενα Παπαρίζου είχε αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρόβλημα υγείας, εξαιτίας του οποίου είχε, μάλιστα, νοσηλευτεί. Όπως είχε εξηγήσει, τότε, έπαθε υπερκόπωση καθώς έκανε πολύωρες πρόβες για τα διαφορετικά πρότζεκτ που είχε αναλάβει, χωρίς να ξεκουράζεται.

«Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά, απλά θέλει παρακολούθηση όλο αυτό. Έπαθα υπερκόπωση, είναι κακό πράγμα. Η δουλειά είναι υγεία αλλά… Το έπαθα γιατί δούλευα πάρα πολύ. Ήταν όλα μαζί. Και είμαι και τελειομανής. Λίγο πολύ όλοι το έχουμε αυτό στη δουλειά μας, όχι μόνο για τον εαυτό μας, γιατί θέλουμε να είμαστε εντάξει προς τους συνεργάτες μας όλους» είχε πει χαρακτηριστικά.

