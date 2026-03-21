Έλενα Παπαρίζου: Η απάντηση στα περί νέας νοσηλείας της

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε η Έλενα Παπαρίζου σε ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού, που την ήθελε να νοσηλεύεται εκ νέου σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, μετά το πρόβλημα υγείας που είχε αντιμετωπίσει τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Ευτυχώς δεν βρίσκομαι στο νοσοκομείο αλλά μετά από ένα αλλεργικό σοκ, είχα ένα μεγάλο κρυολόγημα. Τετάρτη τα λέμε από κοντά στο Nox Athens» έγραψε η τραγουδίστρια, λίγο μετά την ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεων στο νυχτερινό κέντρο με τον Τάκη Ζαχαράτο.

Το ρεπορτάζ του OPEN

«Οι αποκλειστικές μας πληροφορίες αναφέρουν πως εδώ και αρκετές ημέρες η Έλενα Παπαρίζου μεταφέρθηκε ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, κάπως εσπευσμένα, αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένα θέματα υγείας. Αντιμετωπίζει ένα θέμα υγείας και η εικόνα της ήταν κακή την ημέρα που προσήλθε στο νοσοκομείο», ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στην εκπομπή “Ραντεβού το ΣΚ”, νωρίτερα σήμερα.

«Τώρα είναι φανερά βελτιωμένη και μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Έλενα Παπαρίζου χθες ήταν αρκετά κεφάτη. Είναι άγνωστο ακόμα πότε θα πάρει εξιτήριο. Αντιμετωπίζεται όμως αυτό το θέμα που υπάρχει. Είναι διαχειρίσιμο. Σχετίζεται με το θέμα που είχε αντιμετωπίσει πριν από μερικές εβδομάδες. Είναι στο νοσοκομείο και είναι σε θέση να δεχτεί επισκέψεις. Όλα πάνε καλά», πρόσθεσε.

