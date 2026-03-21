Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του μεγάλου της γιου

Η Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση, γνωστή για τις προσωπικές και συγκινητικές της αναρτήσεις στο Instagram, μοιράστηκε πριν λίγες ώρες μια τρυφερή εξομολόγηση για τα τέσσερα χρόνια ζωής του μικρού της γιου.

Μέσα από το κείμενό της, η κληρονόμος περιγράφει τη μοναδική ιστορία της προσπάθειας να γίνει μητέρα και την ευγνωμοσύνη της για την παρουσία του παιδιού στη ζωή της.

Στην ανάρτηση συνοδευόμενη από φωτογραφίες και συγκινητικές σκέψεις, η Εριέττα γράφει:

«Η ιστορία σου ξεκινάει πολύ πριν το πρώτο σου κλάμα. Ξεκινάει από την αγάπη. Την αγάπη δυο ανθρώπων που ενώ βρίσκονταν στον κόσμο τους έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον και τελικά αποφάσισαν ότι ήθελαν να κάνουν μαζί ένα παιδάκι… Το ένα ήσουν εσύ! Στις 21 Μαρτίου ήρθες και έφερες τα πάνω κάτω και εδώ και τέσσερα χρόνια εκεί παραμένουν – τα ΠΑΝΩ – ΚΑΤΩ!»

Η ανάρτηση της μητέρας δεν μένει μόνο στην τρυφερότητα της στιγμής. Με ειλικρίνεια παραδέχεται τα λάθη της και υπόσχεται διαρκή αγάπη και φροντίδα για το παιδί της:

«Ευχαριστώ για τις στιγμές, τα άπειρα μαθήματα και το όνειρο που έκανες πραγματικότητα. Συγγνώμη για τα λάθη που έχω κάνει και εκείνα που θα κάνω στο μέλλον. Υπόσχομαι να σε αγαπάω με όλο μου το είναι για πάντα!»

Διαβάστε αναλυτικά όσα έγραψε:

Η ιστορία σου ξεκινάει πολύ πριν το πρώτο σου κλάμα. Ξεκινάει από την αγάπη.

Την αγάπη δυο ανθρώπων που ενώ βρίσκονταν στον κόσμο τους έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον και τελικά αποφάσισαν ότι ήθελαν να κάνουν μαζί ένα παιδάκι.

Εκεί αρχίζει το καλό! Προσπάθεια, αποτυχίες, κλάμματα, αγκαλιές, προσευχές, εξετάσεις, γιατροί, χάπια, ενέσεις, απογοήτευση, ελπίδα, έμβρυα και μεταφορά ενός εκ των δώδεκα στις 8 Ιουλίου του 2021. Αυτό το ένα ήσουν εσύ!

Στις 21 Μαρτίου ήρθες και έφερες τα πάνω κάτω και εδώ και τέσσερα χρόνια εκεί παραμένουν – τα ΠΑΝΩ – ΚΑΤΩ

Όταν σου δώσαμε το όνομα των παππούδων σου φοβόμουν μην σε επισκιάσει. Πού να ήξερα τι μας περίμενε…

Ένα παιδί ευφυέστατο σε βαθμό που μας τρομάζει, με αρκετά νεύρα, (σπάνιες) αγκαλιές που σε παραλύουν και μια καρδία από χρυσάφι.

Ευχαριστώ για τις στιγμές, τα άπειρα μαθήματα και το όνειρο που έκανες πραγματικότητα. Συγγνώμη για τα λάθη που έχω κάνει και εκείνα που θα κάνω στο μέλλον. Υπόσχομαι να σε αγαπάω με όλο μου το είναι για πάντα!

Χρόνια Πολλά ★ μου!

