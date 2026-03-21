Κωνσταντίνος Αργυρός – Χρήστος Μάστορας: Η κοινή φωτογραφία και τα σενάρια συνεργασίας – Τι πραγματικά ισχύει

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε μια φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ο Γιώργος Αρσενάκος. Σε αυτή απεικονίζονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χρήστος Μάστορας και όπως ήταν αναμενόμενο πολλοί αναρωτήθηκαν αν η φωτογραφία είναι «προάγγελος» συνεργασίας των δύο τραγουδιστών.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik και οι δύο καλλιτέχνες που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας, συναντήθηκαν σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων της Αθήνας και δεν ήθελε και πολύ να αρχίσουν τα πηγαδάκια.

Η ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα

Λίγα 24ωρα αργότερα, ο Χρήστος Μάστορας θέλησε με μια ανάρτηση στα story του να ξεκαθαρίσει τα πράγματα γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Μία αυθόρμητη φωτογραφία με τον αγαπητό συνάδελφο, Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο βρεθήκαμε τυχαία στον ίδιο χώρο, πυροδότησε σενάρια για το επόμενο χειμώνα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματος, δεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά μου, μία τέτοια συνεργασία. ΧΜ».

Υπενθυμίζουμε ότι φέτος τον χειμώνα ο Χρήστος Μάστορας τραγουδάει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στο νυχτερινό κέντρο NOX.

Τσακ Νόρις: Οι συμπρωταγωνιστές του αποχαιρετούν τον θρύλο των ταινιών δράσης

Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η στιγμή της σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Μετά βίας μιλούσε και περπατούσε (Video)

«Ο Θεός συγχωρεί, ο Τσακ Νόρις ποτέ»: Τα πασίγνωστα ανέκδοτα για τον θρυλικό ηθοποιό – Πώς ξεκίνησαν