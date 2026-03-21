search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 12:31
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.03.2026 11:16

Κωνσταντίνος Αργυρός – Χρήστος Μάστορας: Η κοινή φωτογραφία και τα σενάρια συνεργασίας – Τι πραγματικά ισχύει

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε μια φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram ο Γιώργος Αρσενάκος. Σε αυτή απεικονίζονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Χρήστος Μάστορας και όπως ήταν αναμενόμενο πολλοί αναρωτήθηκαν αν η φωτογραφία είναι «προάγγελος» συνεργασίας των δύο τραγουδιστών.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik και οι δύο καλλιτέχνες που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας, συναντήθηκαν σε γνωστό στέκι των νοτίων προαστίων της Αθήνας και δεν ήθελε και πολύ να αρχίσουν τα πηγαδάκια.

Λίγα 24ωρα αργότερα, ο Χρήστος Μάστορας θέλησε με μια ανάρτηση στα story του να ξεκαθαρίσει τα πράγματα γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Μία αυθόρμητη φωτογραφία με τον αγαπητό συνάδελφο, Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο βρεθήκαμε τυχαία στον ίδιο χώρο, πυροδότησε σενάρια για το επόμενο χειμώνα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι λόγω ήδη καθορισμένου προγράμματοςδεν υπάρχει στα προσεχή σχέδιά μου, μία τέτοια συνεργασία. ΧΜ».

Υπενθυμίζουμε ότι φέτος τον χειμώνα ο Χρήστος Μάστορας τραγουδάει μαζί με τον Αντώνη Ρέμο στο νυχτερινό κέντρο NOX.

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE

Σοκάρει η Λόλα Νταϊφά: «Είδα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάει ο Τσαγκαράκης» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Γκαλερί Τσαγκαράκης: Κατάσχεση 190.000 ευρώ και σύλληψη υπαλλήλου – 7 μόνο γνήσια έργα ανάμεσα σε εκατοντάδες πλαστά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 27 Μαρτίου

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ισραήλ βομβάρδισαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στη Νατάνζ – Bαλλιστικούς πυραύλους στον Ινδικό Ωκεανό εκτόξευσε η Τεχεράνη, όλες οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ισραήλ επωφελείται από τις διαφορές μας»: Μήνυμα Πεζεσκιάν στα μουσουλμανικά κράτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

LIFESTYLE

Τσακ Νόρις – Μπρους Λι: Η επική αναμέτρηση on camera και η αληθινή ιστορία πίσω από τη θρυλική σκηνή

ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: 300 πλαστοί πίνακες βρέθηκαν στην αποθήκη του, φέρεται να πωλούσε «Τσαρούχη» και «Παρθένη» έναντι 3.000-5.000

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3