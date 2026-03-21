search
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.03.2026 17:49
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.03.2026 16:34

Γερμανού για Καμπούρη: «Δεν διαπραγματευόμαστε την ελευθερία με όρους αισθητικής» (Video)

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τις δηλώσεις της Δέσποινας Καμπούρη για το Gay Pride.

H Ναταλία Γερμανού ξεκαθάρισε πως δεν ενοχλεί ως τηλεθεάτρια η πολυφωνία, ούτε να το να βλέπει το μέλος ενός πάνελ να διαφωνεί με τον παρουσιαστή, εξήγησε ωστόσο γιατί θεωρεί προβληματική τη λέξη αισθητική, όταν πρόκειται για ζητήματα ελευθερίας των ανθρώπων.

«Σαφέστατα όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πάνελ του Γιώργου έχουν άποψη και έχουν δικαίωμα να την εκφράζουν. Ακόμα και πολύ πιο ενδιαφέρον όταν είναι διαφορετική από αυτή του κεντρικού παρουσιαστή, εμένα ως τηλεθεάτρια δεν με πειράζει. Εμένα με ενόχλησε η λέξη “αισθητική”. Η ελευθερία των ανθρώπων, ειδικά μίας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι έχουν φάει πάρα πολύ “ξύλο” -το βάζω σε εισαγωγικά αλλά τα βγάζω κιόλας γιατί έχουν φάει ξύλο κυριολεκτικά, έχουν υποστεί bullying, έχουν περιθωριοποιηθεί πάρα πολύ στη ζωή τους-, η λέξη αισθητική όταν αφορά την ελευθερία των ανθρώπων δεν ισχύει», ανέφερε.

«Η αισθητική έχει να κάνει με το αν το μαξιλάρι το πράσινο στον καναπέ τον λευκό ταιριάζει στην αισθητική της στυλίστριας και του κοινού και της εκπομπής. Δεν διαπραγματευόμαστε με τη λέξη “αισθητική” την ελευθερία των ανθρώπων να εκφράζονται. Θα μπορούσε να πει ότι δεν ταιριάζει με τη δική της αισθητική», ξεκαθάρισε η Ναταλία Γερμανού.

«Δεν περιμένω να δω διαγωνισμούς με ψηλοτάκουνα για να αποφασίσω αν υποστηρίζω όλους τους ανθρώπους»

«Ξέρω πάρα πολλούς gay και ομοφυλόφιλους οι οποίοι δεν συμφωνούν με όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται. Εμένα δεν μου περνάει κανένα μήνυμα, έτσι κι αλλιώς εκτιμώ όλους τους ανθρώπους, δεν περιμένω να δω τους διαγωνισμούς με ψηλοτάκουνα για να αποφασίσω αν υποστηρίζω όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους ξεχωρίζω. Είναι μια γιορτή πολύ χαμηλής αισθητικής που δεν καταφέρνει τον στόχο της. Δεν περνάει απολύτως τίποτα», είχε πει η Δέσποινα Καμπούρη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή τις δηλώσεις Μιλάτου για το Gay Pride.

Διαβάστε επίσης:

Στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

Βούρκωσε η Μουμούρη για τον ρόλο της στο «Ριφιρί»: «Οι γονείς αυτού του παιδιού πενθούν ακόμη – Δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους» (Video)

Εριέττα Κούρκουλου – Λάτση: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του μεγάλου της γιου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plakias_2702_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά: Όποιος προσπαθήσει να σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών μου με ψέματα και παραμύθια, θα ισοπεδωθεί

troxaioVouli1
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος 63χρονου σε τροχαίο στη Βουλή: Ο αστυνομικός ζήτησε συγνώμη αλλά… ρίχνει τις ευθύνες στο θύμα (Video)

mojtaba-khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

CIA και Μοσάντ αναζητούν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Δεν εμφανίστηκε για το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στο Ιράν

dikastiria_gkaleri
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσαγκαράκης: Δίωξη για 4 κακουργήματα και ένα πλημμέλημα – Την Τρίτη η απολογία του

tzakri 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδώρα Τζάκρη: «Πύραυλοι, Κίνδυνοι και Υποκρισία» – Η απάντηση στον Καιρίδη για τους patriot στη Σαουδική Αραβία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mathites_scholeio_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιωτικά σχολεία: Σε ποιους διεθνείς ομίλους πέρασαν τα μεγάλα εκπαιδευτήρια και ποια έμειναν σε εγχώρια χέρια

Missles
ΚΟΣΜΟΣ

«Καμπανάκι» από τον CEO της Rheinmetall: Τα αποθέματα πυραύλων έχουν σχεδόν εξαντληθεί 

thessniki_1803_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη κοιτάζει ψηλότερα: Η μεγάλη ανάπλαση στα Κεραμεία Αλλατίνη και ο ουρανοξύστης που θα «βλέπει» αφ' υψηλού το Λευκό Πύργο

bakaliaros_afalatosi2
CUCINA POVERA

Όλα τα βήματα και τα μυστικά για τη σωστή αφαλάτωση του παστού μπακαλιάρου

kardiaki-aneparkeia_2701_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Καρδιά: Με ποιες τροφές θα «ξεβουλώσετε» τις αρτηρίες σας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

plakias_2702_1460-820_new
troxaioVouli1
mojtaba-khamenei
