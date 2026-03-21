Γερμανού για Καμπούρη: «Δεν διαπραγματευόμαστε την ελευθερία με όρους αισθητικής» (Video)

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις από τις δηλώσεις της Δέσποινας Καμπούρη για το Gay Pride.

H Ναταλία Γερμανού ξεκαθάρισε πως δεν ενοχλεί ως τηλεθεάτρια η πολυφωνία, ούτε να το να βλέπει το μέλος ενός πάνελ να διαφωνεί με τον παρουσιαστή, εξήγησε ωστόσο γιατί θεωρεί προβληματική τη λέξη αισθητική, όταν πρόκειται για ζητήματα ελευθερίας των ανθρώπων.

«Σαφέστατα όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο πάνελ του Γιώργου έχουν άποψη και έχουν δικαίωμα να την εκφράζουν. Ακόμα και πολύ πιο ενδιαφέρον όταν είναι διαφορετική από αυτή του κεντρικού παρουσιαστή, εμένα ως τηλεθεάτρια δεν με πειράζει. Εμένα με ενόχλησε η λέξη “αισθητική”. Η ελευθερία των ανθρώπων, ειδικά μίας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι έχουν φάει πάρα πολύ “ξύλο” -το βάζω σε εισαγωγικά αλλά τα βγάζω κιόλας γιατί έχουν φάει ξύλο κυριολεκτικά, έχουν υποστεί bullying, έχουν περιθωριοποιηθεί πάρα πολύ στη ζωή τους-, η λέξη αισθητική όταν αφορά την ελευθερία των ανθρώπων δεν ισχύει», ανέφερε.

«Η αισθητική έχει να κάνει με το αν το μαξιλάρι το πράσινο στον καναπέ τον λευκό ταιριάζει στην αισθητική της στυλίστριας και του κοινού και της εκπομπής. Δεν διαπραγματευόμαστε με τη λέξη “αισθητική” την ελευθερία των ανθρώπων να εκφράζονται. Θα μπορούσε να πει ότι δεν ταιριάζει με τη δική της αισθητική», ξεκαθάρισε η Ναταλία Γερμανού.

«Δεν περιμένω να δω διαγωνισμούς με ψηλοτάκουνα για να αποφασίσω αν υποστηρίζω όλους τους ανθρώπους»

«Ξέρω πάρα πολλούς gay και ομοφυλόφιλους οι οποίοι δεν συμφωνούν με όλο αυτό το πανηγύρι που γίνεται. Εμένα δεν μου περνάει κανένα μήνυμα, έτσι κι αλλιώς εκτιμώ όλους τους ανθρώπους, δεν περιμένω να δω τους διαγωνισμούς με ψηλοτάκουνα για να αποφασίσω αν υποστηρίζω όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους ξεχωρίζω. Είναι μια γιορτή πολύ χαμηλής αισθητικής που δεν καταφέρνει τον στόχο της. Δεν περνάει απολύτως τίποτα», είχε πει η Δέσποινα Καμπούρη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή τις δηλώσεις Μιλάτου για το Gay Pride.

