Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

Τον λόγο για τον οποίο χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του The Voice αποκάλυψε η Έλενα Παπαρίζου.

Η σταρ της ελληνικής μουσικής μιλώντας στο «Καλύτερα δε γίνεται» όπου ήταν καλεσμένη, αποκάλυψε ότι λόγω υπερκόπωσης κατέληξε στο νοσοκομείο και γι αυτό χρειάστηκε να απουσιάσει για ένα διάστημα.

«Είμαι καλά, είμαι πάρα πολύ καλά δόξα τω Θεώ, απλά ήθελε λίγο παρακολούθηση όλο αυτό. Η υπερκόπωση είναι κακό πράγμα. Πρέπει όλοι να προσέχουμε, δηλαδή και η δουλειά είναι υγεία, αλλά…», εξομολογήθηκε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

«Ήταν όλα μαζί. Πρόβες των παιδιών και είμαι και τελειομανής. Αυτό… Νομίζω ότι όλοι το έχουμε λίγο πολύ σε αυτή τη δουλειά μας, ότι θέλουμε όλα να είναι τακτοποιημένα και όχι για τον εαυτό μας μόνο, γιατί θέλουμε να είμαστε και εντάξει προς τους συναδέλφους μας, τους συνεργάτες μας, όλους» πρόσθεσε η Έλενα Παπαρίζου.

Διαβάστε επίσης:

Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

Ναταλία Γερμανού για Φρέντυ Γερμανό: «Δεν είναι από τις εμφανίσεις του που είπα μπράβο» – «Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας» (Video)

Λένα Παπαληγούρα: «Έχω νιώσει άβολα – Με ρωτούσαν συνέχεια για τη δουλειά του πατέρα μου»