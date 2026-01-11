Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα από την Eurovision – Εγώ θα ντρεπόμουν»

Η Μαριάννα Τουμασάτου έδωσε μια συνέντευξη με ξεκάθαρες και αιχμηρές τοποθετήσεις.

Η γνωστή ηθοποιός, που φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Κρυφτό» μαζί με τη Λένα Δροσάκη, δεν δίστασε, μιλώντας στο Rosa, να εκφράσει ανοιχτά την άποψή της για τη Eurovision, υποστηρίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα έπρεπε καν να συμμετέχει στον διαγωνισμό. Με τον χαρακτηριστικό της λόγο, η Μαριάννα Τουμασάτου ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύει πως η Ελλάδα θα έπρεπε να μείνει εκτός.

Θα ήθελες να φύγει η Ελλάδα από τη Eurovision;

Θα ήθελα να το είχε κάνει χθες. Θα ήθελα να αποχωρήσει χθες η Ελλάδα. Έχει βγει αυτός ή αυτή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα;

Όχι, είναι ακόμα στο στάδιο των συμμετοχών.

Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν συμμετέχουσα ή συμμετέχων στον διαγωνισμό της Eurovision φέτος που συμμετέχει το Ισραήλ. Ναι, θα ντρεπόμουν. Δεν θα ήθελα. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι πιο ισχυρό το συναίσθημα της ευρύτερης Δικαιοσύνης από την προσωπική προβολή. Όποιος και να πάει, θα προβληθεί. Ναι, οκ, το ξέρουμε. Αλλά αυτή η χρονιά είναι επικίνδυνη.

Έχει σημασία ακόμα και η Eurovision δηλαδή;

Τα πάντα έχουν σημασία. Γιατί συνηθίζουμε. Άμα δεχόμαστε το ένα, θα δεχόμαστε και το άλλο. Τους Ρώσους τους βγάλανε. Γιατί; Δεν τους υπερασπίζομαι σε καμία περίπτωση. Κανέναν που πετάει βόμβες δεν υπερασπίζομαι. Αλλά αυτούς τους βγάλανε από παντού. Τους άλλους γιατί δεν τους βγάζουν;

