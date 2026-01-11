search
11.01.2026 16:36

Ναταλία Γερμανού για Φρέντυ Γερμανό: «Δεν είναι από τις εμφανίσεις του που είπα μπράβο» – «Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας» (Video)

Ένα βίντεο από το μακρινό 1995 προβλήθηκε στο «Καλύτερα δε γίνεται» με την Ειρήνη Παπά και τον Φρέντυ Γερμανό να είναι καλεσμένοι στο «Ενώπιος Ενωπίω». Η Ειρήνη Παπά μιλούσε για το μαρτύριο που περνούν οι γυναίκες με την εμφάνισή τους και που πρέπει συνέχεια να αποδεικνύουν ότι είναι όμορφες, με τη Ναταλία Γερμανού να μην ενθουσιάζεται με τις απαντήσεις του πατέρα της και να έχει επική αντίδραση.

«Ήταν σαν να μην την άκουγε, άλλο πράγμα προσπαθούσε να πει η Ειρήνη Παπά»

«Δεν ήταν από τις εμφανίσεις του που εγώ προσωπικά είπα… μπράβο! Να είμαστε αντικειμενικοί με τους γονείς μας, δεν χρειάζεται να είναι στο απυρόβλητο οι γονείς μας, επειδή είναι γονείς μας. Με αγάπη και σεβασμό!», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Στο κλείσιμο του βίντεο, είδαμε τον Φρέντυ Γερμανό να λέει: «Οι 20άρες δεν μου λένε τίποτα», με τη Ναταλία Γερμανού να κοιτάει πονηρά τον φακό και να λέει: «Μπαμπά…»

Μετά την προβολή του βίντεο, η Ναταλία Γερμανού είπε: «Η Ειρήνη Παπά ήταν συγκλονιστική σε αυτή τη συνέντευξη, 30 χρόνια μπροστά από την εποχή της. Κατανοώ απολύτως την ευγένεια του πατέρα μου, ο οποίος ως gentleman γνήσιος ένιωθε την ανάγκη να την κάνει να νιώσει καλύτερα, λέγοντάς της ότι είσαι πιο όμορφη τώρα, δεν έχεις ανάγκη τίποτα.

Ήταν σαν να μην την άκουγε, άλλο πράγμα προσπαθούσε να πει η Ειρήνη Παπά και εκείνος προσπαθούσε απλώς να κατευνάσει την ανασφάλεια που εκείνος νόμιζε ότι εισπράττει, ενώ εκείνη έλεγε κάτι άλλο. Πολύ γλυκό εκ μέρους του, τρυφερό, υπέροχος πάντα, αλλά δεν ήταν εκεί το θέμα».

«Σ’ αγαπώ», είπε κλείνοντας.

