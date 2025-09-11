Το «αντίο» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Τσάρλι Κερκ: «Θα μου λείψει ο αγαπημένος μου φίλος»

Τον ακροδεξιό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ που έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια ομιλίας του, από πυρά αγνώστου στη Γιούτα το βράδυ της Τετάρτης αποχαιρέτισε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με ανάρτησή της στο Facebook.

«Θα μου λείψει ο αγαπημένος μου φίλος, ο Τσάρλι Κερκ. Ο Τσάρλι είχε μεγάλη καρδιά και ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υπερασπιζόταν την ελευθερία και ενέπνεε πολλούς με το θάρρος και τις πεποιθήσεις του» γράφει η κυρία Γκίλφοϊλ.

«Οι προσευχές μου είναι με την Έρικα, τα δύο του παιδιά και την οικογένειά του. Είθε ο Θεός να τους περιβάλλει με παρηγοριά και ειρήνη» γράφει στην ανάρτηση η Γκίλφοϊλ.

