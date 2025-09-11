Ο Μαργαρίτης, η Ομάδα Αλήθειας και η κατηφόρα

Δεν άρεσε στην Ομάδα Αλήθειας – ναι, στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ, τύπου «ιδιώτης πληρώνει ιδιώτη»- η τοποθέτηση του Θόδωρου Μαργαρίτη για την ενδεχόμενη συνεννόηση ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΑΡ στις ερχόμενες εκλογές.

Βλέπετε, η ΝΔ επικρίνει την αντιπολίτευση ότι δεν έχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, αλλά μόλις εμφανιστεί κάποιος να διατυπώσει κάποια ιδέα, τότε τον περιμένουν στη γωνία τα καλόπαιδα του βιντεόκοσμου της Ομάδας, για να τους επιτεθούν.

Ο Μαργαρίτης απάντησε με μία ανάρτηση, που είναι απόλαυση:

«ΚΑΤΗΦΟΡΑ…

Και εκεί στα καλά καθούμενα ο μηχανισμός διαπλοκής της ΝΔ-η ΟΜΑΔΑ ΑΛΗΘΕΙΑΣ- ανεβάζει βίντεο για την προδοτική Αριστερά και το ΚΚΕ με αιχμές περί αντεθνικής δράσης (Μακεδονικό, Μικρασιατική εκστρατεία). Για τον Εμφύλιο με κονσερβοκούτια και παιδομάζωμα. Μέχρι και για το ΑΚΕΛ περί ανοχής του στους Βρετανούς στη Κύπρο με αναφορές στον Γρίβα και στην ΕΟΚΑ!

Όργιο αντικομμουνισμού! Γλύφουν όσο μπορούν την ακροδεξιά. Ο Βελόπουλος μπροστά τους μοιάζει Κεντρώος.

Σε άλλο βίντεο επιτίθενται και σε εμένα επειδή (σε τηλεοπτική εκπομπή) αφού υποστήριξα ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρό ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στις ερχόμενες εκλογές με ισχυρό στην κοινωνία Σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, δεν απέκλεισα κυβερνητικές λύσεις συνεννόησης (αν βγαίνουν οι συσχετισμοί) με ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Ώστε να μην κυβερνήσει πάλι ο Μητσοτάκης. Με απλά λόγια η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και μπορούμε να σκεφτόμαστε λύσεις. Το Μητσοτάκης ή χάος είναι αλαζονεία. Η Ομάδα Αλήθειας λοιπόν μού θύμισε τους εθνικόφρονες της ΕΡΕ που κατηγορούσαν την δεκαετία του ’60 το Κέντρο ως συνοδοιπόρους των Κομμουνιστών. Και μετά ήρθε η χούντα!

Η ΝΔ και οι προπαγανδιστικοί της μηχανισμοί σε κατάσταση πανικού (ή μπορεί και κάποια πονηρά εσωκομματικά παιχνίδια διαδοχής) αποκτούν ανοιχτά την δυσοσμία της Ακροδεξιάς μπάς και πάρουν στήριξη από φασίστες. Κατηφόρα….»

Διαβάστε επίσης:

Κουτσούμπας σε μαθητές: Να παλέψουμε ώστε να μην περάσει το αντιπαιδαγωγικό «Εθνικό Απολυτήριο»

Ο Στυλιανίδης, το βιβλίο και η επίσκεψη στο Μαξίμου

Κασσελάκης για Τσίπρα: «Οταν μιλούσα εγώ για πατριωτισμό, στον ΣΥΡΙΖΑ με έλεγαν δεξιό»