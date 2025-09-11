search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:29
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 11:38

Κασσελάκης για Τσίπρα: «Οταν μιλούσα εγώ για πατριωτισμό, στον ΣΥΡΙΖΑ με έλεγαν δεξιό»

11.09.2025 11:38
Untitled design (24)

Αιχμηρός απέναντι στον άλλοτε προκάτοχό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε για άλλη μία φορά σήμερα, μιλώντας στο MEGA, ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή το αφήγημα του «νέου πατριωτισμού» που ξεδίπλωσε ο κ. Τσίπρας από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, την προηγουμένη εβδομάδα, στο συνέδριο του Economist και του Powergame.gr 

«Μιλάνε για νέο πατριωτισμό, όταν μιλούσα για αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ με έλεγαν δεξιό», είπε ο κ. Κασσελάκης ανατρέχοντας στην ταραχώδη περίοδο κατά την οποία ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ανέφερε: «Ολη αυτή η συζήτηση ότι πρώτα υπερχρεώνεις το κόμμα και μετά το αφήνεις, αμφισβητείς το συνέδριο, κάνεις το πραξικόπημα μέσα σε ένα μπουζουξίδικο, μένεις στο κόμμα μέχρι να φτιάξεις νέο κόμμα, όλο αυτό είναι μια γελοιότητα. Τέτοιο αυτοεξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ δεν τον περίμενα ποτέ στη ζωή μου», είπε ο κ. Κασσελάκης

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είδαμε καμία δυναμική στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, μάθαμε ότι έκλεισαν μικρόφωνα και εικόνα από έξω επειδή δεν υπήρχε κόσμος. Δεν υπήρξε κάτι φρέσκο στην ομιλία».

«Δεν έχω κάτι προσωπικό (σ.σ. με τον Αλέξη Τσίπρα), έχω υπάρξει απόλυτα ξεκάθαρος ότι θα ήμουν απέναντι στο νέο κίνημα.

Όλα αυτά ήταν προειλημμένα. Κατάφεραν όλοι τους να διαλύσουν μια αξιωματική αντιπολίτευση που θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και τη ΝΔ» συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όταν ρωτήθηκε, τέλος, αν από τις τοποθετήσεις του «καταλαβαίνουμε καλά ότι δεν θα συνεργαστείτε με τον Αλέξη Τσίπρα» απάντησε «καταλάβατε απόλυτα σωστά».

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Οι βουλευτές που βρέθηκαν στην πρώτη σειρά της ομιλίας Φάμελλου και η σημερινή συνέντευξη Τύπου

Συνωστισμός αρχηγών της ελάσσονος αριστερής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ

Το «αντίο» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Τσάρλι Κερκ: «Θα μου λείψει ο αγαπημένος μου φίλος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ippokrateio_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι

bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

Untitled design (26)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μπέργκαμ: «Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα»

von-der-leien
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: 72 ευρωβουλευτές της αριστεράς κατέθεσαν πρόταση δυσπιστίας κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

syntaxiouxoi_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων: Ο Μητσοτάκης μας παραπλάνησε, δεν μας καλύπτουν οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

XARHS_DOUKAS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η πρώτη αντίδραση για το Final Four στην Αθήνα ήρθε από τον δήμαρχο Αθηναίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 13:29
ippokrateio_athina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό – Ιπποκράτειο, η «σκοτεινή πλευρά»: Τα φακελάκια, οι καυγάδες και ένα πόρισμα – κόλαφος του 2016 που έμεινε στο συρτάρι

bullying
ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Ξυλοδαρμός μαθητή στο προαύλιο Λυκείου – Ψάχνουν τους δράστες

dikastirio_Crete
ΕΛΛΑΔΑ

Λέσβος: Ένοχοι οι τέσσερις αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή μεταναστών

1 / 3