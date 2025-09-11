Κασσελάκης για Τσίπρα: «Οταν μιλούσα εγώ για πατριωτισμό, στον ΣΥΡΙΖΑ με έλεγαν δεξιό»

Αιχμηρός απέναντι στον άλλοτε προκάτοχό του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε για άλλη μία φορά σήμερα, μιλώντας στο MEGA, ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, με αφορμή το αφήγημα του «νέου πατριωτισμού» που ξεδίπλωσε ο κ. Τσίπρας από την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, την προηγουμένη εβδομάδα, στο συνέδριο του Economist και του Powergame.gr

«Μιλάνε για νέο πατριωτισμό, όταν μιλούσα για αυτό στον ΣΥΡΙΖΑ με έλεγαν δεξιό», είπε ο κ. Κασσελάκης ανατρέχοντας στην ταραχώδη περίοδο κατά την οποία ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ανέφερε: «Ολη αυτή η συζήτηση ότι πρώτα υπερχρεώνεις το κόμμα και μετά το αφήνεις, αμφισβητείς το συνέδριο, κάνεις το πραξικόπημα μέσα σε ένα μπουζουξίδικο, μένεις στο κόμμα μέχρι να φτιάξεις νέο κόμμα, όλο αυτό είναι μια γελοιότητα. Τέτοιο αυτοεξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ δεν τον περίμενα ποτέ στη ζωή μου», είπε ο κ. Κασσελάκης

Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είδαμε καμία δυναμική στην ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, μάθαμε ότι έκλεισαν μικρόφωνα και εικόνα από έξω επειδή δεν υπήρχε κόσμος. Δεν υπήρξε κάτι φρέσκο στην ομιλία».

«Δεν έχω κάτι προσωπικό (σ.σ. με τον Αλέξη Τσίπρα), έχω υπάρξει απόλυτα ξεκάθαρος ότι θα ήμουν απέναντι στο νέο κίνημα.

Όλα αυτά ήταν προειλημμένα. Κατάφεραν όλοι τους να διαλύσουν μια αξιωματική αντιπολίτευση που θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμα και τη ΝΔ» συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όταν ρωτήθηκε, τέλος, αν από τις τοποθετήσεις του «καταλαβαίνουμε καλά ότι δεν θα συνεργαστείτε με τον Αλέξη Τσίπρα» απάντησε «καταλάβατε απόλυτα σωστά».

