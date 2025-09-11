Κουτσούμπας σε μαθητές: Να παλέψουμε ώστε να μην περάσει το αντιπαιδαγωγικό «Εθνικό Απολυτήριο»

Στο 13ο Γυμνάσιο -17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ενημερώθηκε από εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα.

«Ξέρετε να παλεύετε συλλογικά, πέρσι καταφέρατε να εμποδίσετε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τις συγχωνεύσεις που προωθούσε το κράτος. Πρέπει να είστε σε ετοιμότητα, γιατί με διάφορες μεθόδους προωθούν αυτές τις συγχωνεύσεις που είναι και αντιπαιδαγωγικά μέτρα, είναι ενάντια σ’ εσάς», ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι το κόμμα βρίσκεται στο πλευρό τους για να γίνουν προσλήψεις και να δημιουργηθούν καλύτερες υποδομές. Παράλληλα, εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόθεση της κυβέρνησης για τη θέσπιση του εθνικού απολυτηρίου, χαρακτηρίζοντας το αντιπαιδαγωγικό μέτρο.

Τον Δημήτρη Κουτσούμπα συνόδευσαν η Θεανώ Καπέτη, μέλος του πολιτικού γραφείου της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμματέας της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας και οι βουλευτές Θεσσαλονίκης Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Στολτίδης.

Όσα είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας:

«Καλημέρα σας, νιώθω πραγματικά ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας, ανάμεσα σε εσάς τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, τους εκπαιδευτικούς σας, τους καθηγητές σας, τους γονείς σας. Νιώθω τέτοια χαρά, μαζί με μένα και η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ εδώ, οι δύο βουλευτές, η Θεανώ Καπέτη, Γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί ακριβώς είστε δύο σχολεία που έχουν δώσει αγωνιστικές περγαμηνές.

Ξέρετε να παλεύετε συλλογικά, όλοι μαζί, χέρι-χέρι. Πέρυσι καταφέρατε να εμποδίσετε, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, τις συγχωνεύσεις που επιχειρούσε η διεύθυνση εκπαίδευσης, το κράτος, η κυβέρνηση. Τα καταφέρατε! Πρέπει να είστε σε ετοιμότητα γιατί με διάφορες μεθόδους προωθούν αυτές τις συγχωνεύσεις, που είναι και αντιπαιδαγωγικά μέτρα, είναι ενάντια σας, καθώς είναι μακριά τα σχολεία που θέλουν να σας στείλουν, κλείνοντας τα τμήματα εδώ. Δεν μπορούν να γίνουν ουσιαστικά τα μαθήματα, να πάρετε την απαραίτητη μόρφωση και να έχετε αυτή τη σωστή σχέση μεταξύ σας και με τους καθηγητές σας όταν τα τμήματα είναι πολυάριθμα.

Παλεύετε μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς σας για να γίνουν προσλήψεις καθηγητών, μονίμων εκπαιδευτικών στα σχολεία, για να υπάρχουν καλύτερες υποδομές. Για όλα αυτά είμαστε στο πλευρό σας, ξέρουμε είστε αγωνιστές της ζωής!

Σας ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη, καλή πρόοδο και στη μόρφωσή σας, στο σχολειό σας, αλλά και σε όλους τους τομείς της ζωής, της οικογενειακής, αργότερα της επαγγελματικής και να έχετε πάντα επιτυχίες.

Εσείς είστε το μέλλον, είστε η ελπίδα μας! Κρατηθείτε γερά ο ένας με τον άλλον, η μια με την άλλη, χέρι-χέρι. Να βοηθάτε, να έχετε αλληλεγγύη ο ένας με τον άλλον, να στηρίζεστε στα μαθήματα, στο διάλειμμα, στον ελεύθερο -όποιο χρόνο σας απομένει- για να ζείτε όμορφα. Και να φτιάξετε μια κοινωνία πιο όμορφη, πιο δίκαιη, έτσι όπως την ονειρεύτηκαν και οι γονείς σας, οι παππούδες σας και οι γιαγιάδες σας, οι οποίοι έδωσαν μάχες και αγώνες για να γίνει αυτό πραγματικότητα, άσχετα αν δεν το έχουμε καταφέρει όπως θα θέλαμε μέχρι σήμερα, πάντως προσπαθήσαμε. Έτσι να προσπαθείτε κι εσείς συνεχώς.

Θα ήθελα να σας χαιρετίσω επιμένοντας στην κατάσταση που υπάρχει ιδιαίτερα για τους μαθητές και τις μαθήτριες του Λυκείου. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να φέρει αυτό το λεγόμενο “Εθνικό Απολυτήριο”, που σημαίνει συνεχείς πανελλαδικές εξετάσεις, με άγχος, πολύ διάβασμα και με μεγάλα έξοδα για τις οικογένειες σας για κάθε χρονιά, και στην Α’ Λυκείου και στη Β’ Λυκείου και στη Γ’ Λυκείου, από μια φορά που γινόταν μέχρι τώρα.

Ξέρετε ότι το ΚΚΕ είναι αντίθετο σ’ αυτό, όπως επίσης κι άλλες δυνάμεις μέσα στην κοινωνία είναι αντίθετες, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς σας είναι αντίθετοι. Θα πρέπει να παλέψουμε έτσι ώστε να μην περάσει και αυτό το νέο αντιπαιδαγωγικό, αντιδραστικό μέτρο.

Καλή δύναμη, καλή υγεία και να θυμηθούμε τα λόγια του μεγάλου Δημήτρη Γληνού που έλεγε: “Να μελετάτε και να έχετε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής σας στη ζωή”».

