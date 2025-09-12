Το FBI επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Τάιλερ Ρόμπινσον: Οι χαραγμένες φράσεις στις σφαίρες αποκάλυψαν το κίνητρο της δολοφονίας Κερκ – Τον κατέδωσε ο πατέρας του

Ταυτοποιήθηκε ο ύποπτος για τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ. Σύμφωνα με το NBC News, πρόκειται για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον, από τη Γιούτα.

Δύο πηγές κοντά στις έρευνες, δήλωσαν στο Reuters ότι ο ύποπτος που κρατούνταν ομολόγησε στον πατέρα του ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης.

Ο πατέρας του υπόπτου αναγνώρισε τον γιο του από φωτογραφίες που είχαν δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με αξιωματούχο των αρχών επιβολής του νόμου.

Ο πατέρας, που έχει 27 χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα Σερίφη της Κομητείας Ουάσινγκτον, είπε στον γιο του να παραδοθεί. Κάλεσε επίσης έναν πάστορα νέων για να τον βοηθήσει. Ο πάστορας κάλεσε τις Αρχές, οι οποίοι συνέλαβαν τον ύποπτο.

«Τον πιάσαμε. Το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος επικοινώνησε με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή είχε υπονοήσει ότι είχε διαπράξει το περιστατικό», δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

«Οι ερευνητές πήραν συνέντευξη από ένα μέλος της οικογένειας του Ρόμπινσον, το οποίο δήλωσε ότι ο Ρόμπινσον είχε γίνει πιο ενεργός στην πολιτική τα τελευταία χρόνια».

«Το μέλος της οικογένειας αναφέρθηκε σε ένα πρόσφατο περιστατικό στο οποίο ο Ρόμπινσον ήρθε για δείπνο πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου και, σε αυτή τη συζήτηση με ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι ο Τσάρλι Κερκ θα ερχόταν στο UVU. Μίλησαν για το γιατί δεν τον συμπαθούσαν και για τις απόψεις που είχε. Το μέλος της οικογένειας δήλωσε επίσης ότι ο Κερκ ήταν γεμάτος μίσος και διέδιδε μίσος».

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Κοξ, δήλωσε ότι υπήρχαν χαραγμένες φράσεις στους κάλυκες που βρέθηκαν με το τουφέκι.

Μεταξύ αυτών αναγραφόταν και τη φράση «Έι φασίστα! Πιάσε!», είπε ο Κοξ.

«Ένας δεύτερος κάλυκας έγραφε: ω Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Και ένας τρίτος έγραφε: Αν το διαβάσεις αυτό, είσαι γκέι, χαχαχα».

Ο συγκάτοικος του ύποπτου για την επίθεση έδειξε στους ερευνητές μηνύματα στο Discord, μια εφαρμογή ομαδικής συνομιλίας, όπου ο Ρόμπινσον μιλούσε για την ανάκτηση ενός τουφεκιού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Ο συγκάτοικος άνοιξε το Discord και «επέτρεψε στους ερευνητές να τραβήξουν φωτογραφίες της οθόνης», δήλωσε ο Κοξ σήμερα σε συνέντευξη Τύπου.

«Το περιεχόμενο αυτών περιελάμβανε μηνύματα που σχετίζονταν με την επαφή με το όνομα Τάιλερ, που δήλωναν την ανάγκη ανάκτησης ενός τουφεκιού από ένα σημείο, την εγκατάλειψη του τουφεκιού σε έναν θάμνο, μηνύματα που σχετίζονταν με την οπτική παρακολούθηση της περιοχής όπου είχε αφεθεί ένα τουφέκι και ένα μήνυμα που αναφερόταν στο ότι είχε αφήσει το τουφέκι τυλιγμένο σε μια πετσέτα», ανέφερε λεπτομερώς ο Κοξ.

«Τα μηνύματα αναφέρονται επίσης σε χάραξη σφαιρών και σε αναφορά σε σκόπευτρο, καθώς και στο ότι το τουφέκι ήταν μοναδικό. Τα μηνύματα από την επαφή Τάιλερ ανέφεραν επίσης ότι είχε αλλάξει ρούχα», σημείωσε ο Κοξ.

Οι αρχές εξέτασαν λεπτομερώς τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του Πανεπιστημίου Utah Valley και είδαν τον ύποπτο να φτάνει στην πανεπιστημιούπολη το πρωί της Τετάρτης με ένα Dodge Challenger, δήλωσε ο κυβερνήτης.

🚨 BREAKING: Mugshots of Charlie Kirk's suspected assassin Tyler Robinson released pic.twitter.com/xsFCmqmqzt — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Εθεάθη να φοράει ένα απλό καφέ μπλουζάκι, ανοιχτόχρωμο σορτς, ένα μαύρο καπέλο με λευκό λογότυπο και ανοιχτόχρωμα παπούτσια.

Όταν τον συνάντησαν οι ερευνητές σήμερα το πρωί, ο ύποπτος φορούσε ρούχα «συμβατά» με αυτά που φαίνονται στο βίντεο, δήλωσε ο κυβερνήτης.

Η δολοφονία του Κερκ, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα Κοξ, είναι «πολύ μεγαλύτερη» από μια επίθεση εναντίον ενός μόνο ατόμου.

«Είναι μια επίθεση εναντίον όλων μας», είπε. «Είναι μια επίθεση στο αμερικανικό πείραμα. Είναι μια επίθεση στα ιδανικά μας».

Πρόσθεσε: «Η πολιτική βία είναι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη μορφή βίας».

«Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να λύσουμε όλα τα άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων βίας για τα οποία ανησυχούν οι άνθρωποι, αν δεν μπορούμε να έχουμε μια σύγκρουση ιδεών με ασφάλεια. Ακόμα και ιδιαίτερα, ειδικά, εκείνες τις ιδέες με τις οποίες διαφωνείτε. Γι’ αυτό αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία».

Ο Κοξ είπε ότι σύντομα θα του αποδοθούν κατηγορίες.

Όταν ρωτήθηκε τι νόμιζε ότι σήμαιναν οι χαραγμένες φράσεις στις σφαίρες, ο κυβερνήτης της Γιούτα, απάντησε: «Θα σας αφήσω να ερμηνεύσετε τι σημαίνουν. Νομίζω ότι η πιο ξεκάθαρη που λέει “πιάσε αυτό φασίστα”… Νομίζω ότι αυτό μιλάει από μόνο του».

Ερωτήθηκε αν οι αρχές αναμένουν τυχόν πρόσθετες συλλήψεις.

Ο Κοξ είπε: «Προς το παρόν δεν έχουμε καμία πληροφορία που θα οδηγούσε σε πρόσθετες συλλήψεις».

Αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω το πιθανό κίνητρο.

Κλείνοντας ο κυβερνήτης της Γιούτα, είχε ένα άμεσο μήνυμα προς τους νέους σε όλο το πολιτικό φάσμα:

«Προς τους νεαρούς φίλους μου εκεί έξω, κληρονομείτε μια χώρα όπου η πολιτική μοιάζει με οργή. Νιώθω ότι η οργή είναι η μόνη επιλογή. Αλλά μέσα από αυτά τα λόγια (αναφερόμενος στα λόγια του Κερκ), έχουμε μια υπενθύμιση ότι μπορούμε να επιλέξουμε μια διαφορετική πορεία», είπε.

Παίρνοντας τον λόγο ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, ευχαρίστησε τις τοπικές αρχές για τη γρήγορη σύλληψη του υπόπτου.

«Αυτό συμβαίνει όταν αφήνεις τους καλούς αστυνομικούς να είναι αστυνομικοί», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Περιέγραψε λεπτομερώς τις ενέργειες του FBI, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς αμοιβής και της δημοσίευσης νέων εικόνων.

Η αστυνομία συνέλαβε τον Ρόμπινσον το βράδυ της Πέμπτης στο Σεντ Τζορτζ, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ζάιον, περίπου 250 μίλια νοτιοδυτικά της πανεπιστημιούπολης όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ, σύμφωνα με τους New York Times.

Η μητέρα του, Άμπερ Ρόμπινσον, εργάζεται για την Intermountain Support Coordination Services, μια εταιρεία που έχει συμβληθεί από την πολιτεία της Γιούτα για να βοηθά άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν φροντίδα.

Ο ύποπτος για την επίθεση Τάιλερ Ρόμπινσον δεν ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ο Τσάρλι Κερκ, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα.

«Ζούσε, και είχε ζήσει για πολύ καιρό, με την οικογένειά του στην κομητεία Ουάσινγκτον», δήλωσε

Τα προφίλ της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Ρόμπινσον, ο οποίος έχει δύο μικρότερους αδελφούς, να απολαμβάνει συχνά οικογενειακές διακοπές και να μοιράζεται χαμογελαστές selfies.

Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο πρόδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, έκανε γνωστό πως ο δράστης της επίθεση συνελήφθη.

«Θα το ανακοινώσουν σήμερα», πρόσθεσε, «κάποιος κοντά στον ύποπτο τον κατέδωσε. Ο ύποπτος κρατείται στο αρχηγείο της αστυνομίας. Ο ιερέας και ο πατέρας του υπόπτου βοήθησαν στη σύλληψη», είπε και συμπλήρωσε πως ελπίζει να του επιβληθεί η θανατική ποινή.

Οι παρουσιαστές της εκπομπής Fox & Friends ρώτησαν τον Τραμπ αν οι πυροβολισμοί ήταν «μεμονωμένο περιστατικό» ή «μέρος μεγαλύτερου δικτύου».

Απάντησε: «Λοιπόν, όχι, όχι. Δηλαδή, δεν ξέρουμε. Ακούω αυτούς τους ανθρώπους να μιλάνε τόσο άσχημα για μένα και για άλλους, έναν άνθρωπο που θέλει απλώς να κάνει την Αμερική ξανά σπουδαία».

