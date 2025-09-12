Τραμπ: Εξαντλείται γρήγορα η υπομονή μου με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί , ο Τραμπ είπε : «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο.

«Είναι εκπληκτικό. Όταν ο Πούτιν ήθελε να το κάνει, ο Ζελένσκι δεν ήθελε. Όταν ο Ζελένσκι ήθελε να το κάνει, ο Πούτιν δεν ήθελε. Τώρα ο Ζελένσκι θέλει και ο Πούτιν είναι ένα ερωτηματικό».

Fox: What is clamping down on Putin look like?



Trump: It will be hitting hard with sanctions to banks and having to do with oil and tariffs also. pic.twitter.com/SQu1AVG9Hc — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», είπε. Ο Τραμπ είπε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

«Αλλά το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ινδία -ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου- αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις. Είναι μια μεγάλη συμφωνία και προκαλεί μια ρήξη με την Ινδία» δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends». «Και θυμηθείτε το αυτό, αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από το να είναι δικό μας πρόβλημα».

