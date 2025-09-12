search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 19:56
ΚΟΣΜΟΣ

12.09.2025 17:56

Τραμπ: Εξαντλείται γρήγορα η υπομονή μου με τον Πούτιν

12.09.2025 17:56
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η υπομονή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαντλείται, αλλά δεν απείλησε με νέες κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς εάν η υπομονή του με τον Πούτιν έχει εξαντληθεί , ο Τραμπ είπε : «Ναι. Εξαντλείται και εξαντλείται γρήγορα».

Σε συνέντευξη του στο Fox News, ο Τραμπ είπε ότι είχε από παλιά μια καλή σχέση με τον Πούτιν, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή του επειδή απέτυχε να τερματίσει τον πόλεμο.

«Είναι εκπληκτικό. Όταν ο Πούτιν ήθελε να το κάνει, ο Ζελένσκι δεν ήθελε. Όταν ο Ζελένσκι ήθελε να το κάνει, ο Πούτιν δεν ήθελε. Τώρα ο Ζελένσκι θέλει και ο Πούτιν είναι ένα ερωτηματικό».

«Θα πρέπει να τους τιμωρήσουμε πολύ, πολύ σκληρά», είπε. Ο Τραμπ είπε ότι οι κυρώσεις σε τράπεζες και πετρέλαιο είναι μια επιλογή, μαζί με τους δασμούς, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να συμμετάσχουν.

«Αλλά το έχω ήδη κάνει. Έχω κάνει πολλά», είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι η Ινδία -ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου- αντιμετωπίζει δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ.

«Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις. Είναι μια μεγάλη συμφωνία και προκαλεί μια ρήξη με την Ινδία» δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends». «Και θυμηθείτε το αυτό, αυτό είναι ένα πρόβλημα της Ευρώπης, πολύ περισσότερο από το να είναι δικό μας πρόβλημα».

dimitris_stratoulis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΔΕΘ: Τρύπιο καλάθι για το λαό, γεμάτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για όπλα.

antetokounmpo-2234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Η μεγάλη στιγμή της Εθνικής – Φρενίτιδα για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία

ethniki omada 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025: Δείτε πού θα στηθούν γιγαντοοθόνες στην Αττική για την τιτανομαχία Ελλάδας – Τουρκίας

sifnos_1209_1920-1080_new
TRAVEL

Guardian: Μυστικές αποδράσεις όπου το καλοκαίρι παραμένει – «Αρχαία νησιωτικά μονοπάτια στην Ελλάδα αρωματισμένα με θυμάρι» (photos)

hemsworth brooks
LIFESTYLE

Γκαμπριέλα Μπρουκς και Λίαμ Χέμσγουορθ επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους – Το τεράστιο δαχτυλίδι και η ανάρτηση στο Instagram

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

