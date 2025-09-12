search
ΚΟΣΜΟΣ

12.09.2025 17:16

Βενεζουέλα: Αστυνομικός έκλεισε με τη μηχανή του τον δρόμο σε ποδηλάτες, προκαλώντας τεράστια καραμπόλα – Σοκαριστικά βίντεο

Ένας ποδηλατικός αγώνας κατέληξε σε καταστροφή όταν ένας αστυνομικός με μοτοσικλέτα έκοψε κάθετα τον δρόμο την ώρα που οι ποδηλάτες έκαναν σπριντ προς τη γραμμή τερματισμού – προκαλώντας μια τεράστια σύγκρουση.

Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν πώς οι ποδηλάτες εκτοξεύτηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της καραμπόλας που σημειώθηκε στο τρίτο σκέλος του αγώνα Vuelta a Venezuela την Τετάρτη.

Το ετήσιο και απαιτητικό τρίτο σκέλος του αγώνα απαιτεί από τους ποδηλάτες να διανύουν 141 χιλιόμετρα. Όμως, καθώς πλησίαζαν στον τερματισμό, σημειώθηκε το ατύχημα.

Μια αστυνομική μοτοσικλέτα που συνόδευε τους αθλητές διέσχισε την πίστα, συγκρούστηκε με αρκετούς ποδηλάτες και προκάλεσε χάος.

Ένα ποδήλατο φαίνεται να εκτοξεύεται στον αέρα, ενώ έντρομοι θεατές ουρλιάζουν και τρέχουν να προστατευτούν. Ο μοτοσικλετιστής στη συνέχεια φάνηκε να πέφτει πάνω στα κιγκλιδώματα.

Μερικοί ποδηλάτες κατάφεραν να αποφύγουν το χάος και να συνεχίσουν ως τον τερματισμό. Άλλοι, όμως, ανάμεσά τους και θεατές, δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί και βρέθηκαν πεσμένοι στο έδαφος.

Τα τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι πέντε άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Τρεις από αυτούς ήταν ποδηλάτες, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ο αστυνομικός οδηγός της μοτοσικλέτας και ένας κριτής του αγώνα που τον συνόδευε. Όλοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, χωρίς να έχει υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις των φιλάθλων στο διαδίκτυο, με σχόλια όπως «Η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όρια», «Τι ηλίθιος», «Πού είναι οι κριτές;» και «Φταίει ο αστυνομικός».

Το ατύχημα σκίασε τον μεγάλο αγώνα, που αποτελείται από τέσσερα σκέλη συνολικής απόστασης 350,4 χιλιομέτρων.

Ο αγώνας ξεκίνησε το 2004 και είναι επιπέδου 2.2, πράγμα που σημαίνει ότι συμμετέχουν ομάδες από όλο τον κόσμο, εγχώριες και ερασιτεχνικές.






