13.09.2025 14:55

Τραμπ: «Είμαι έτοιμος για σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν κάνουν το ίδιο όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ»

13.09.2025 14:55
trump 881- new

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social. 

Συγκεκριμένα, επιστολή στο ΝΑΤΟ έστειλε με αυτόν τον τρόπο ο Αμερικανός πρόεδρος με την οποία δηλώνει ότι είναι έτοιμος να εφαρμόσει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία, ενώ σημείωσε ότι «αυτός δεν είναι ο πόλεμος του Τραμπ (δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ήμουν Πρόεδρος!), είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν και του Ζελένσκι. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθήσω να σταματήσει και να σωθούν χιλιάδες ζωές Ρώσων και Ουκρανών». 

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος μέσω της ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social την ώρα που η Ρωσία πραγματοποιεί μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια με την πιστή σύμμαχός της Λευκορωσία στον απόηχο της κατάρριψης από την Πολωνία drone της Μόσχας που πέρασαν στο έδαφος της προκαλώντας την έντονη αντίδραση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Μία μέρα νωρίτερα το ΝΑΤΟ είχε ανακοινώσει ότι θα θέσει σε λειτουργία μια «ανατολική φρουρά» για να ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης, όπως αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι η απερισκεψία της Ρωσίας στον αέρα αυξάνεται σε συχνότητα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η «Ανατολική Φρουρά», θα περιλαμβάνει μια σειρά από μέσα από συμμάχους, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και άλλων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης Άλεξους Γκρίνκεβιτς δίνουν συνέντευξη Τύπου στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Ισπανία: Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές

Κωνσταντινούπολη: Στη φυλακή 48 ύποπτοι για κατηγορίες διαφθοράς μαζί με τον δήμαρχο του Μπαϊράμ Πασά

Στο «κόκκινο» το Λονδίνο: Συγκέντρωση από τον ακροδεξιό Ρόμπινσον για τον Κερκ, φόβοι για επεισόδια, 1.000 αστυνομικοί στους δρόμους  

