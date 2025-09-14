Νέα σελίδα για τη Μονή Σινά – Ο Συμεών Παπαδόπουλος νέος Αρχιεπίσκοπος με 19 ψήφους

Ο αρχιμανδρίτης Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη νέος Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος της ιστορικής Μονής Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, μέσα από τη διαδικασία ψηφοφορίας της Σιναϊτικής Αδελφότητας, μετά την παραίτηση του προκατόχου του Δαμιανού.

Από τα 20 μέλη που συμμετείχαν, έλαβε 19 ψήφους, ενώ ο ίδιος τήρησε το αρχαίο έθιμο ψηφίζοντας λευκό.

H υποψηφιότητά του αποτέλεσε σημείο σύγκλισης και για τις δύο πλευρές της Αδελφότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε υποβάλει επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου της Μονής Σινά, μέσω επιστολής.

