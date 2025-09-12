OHE: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα για λύση δύο κρατών για το Παλαιστινιακό

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει “χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα” προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

#BREAKING

UN General Assembly ADOPTS resolution endorsing the New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution



Voting result

In favor: 142

Against: 10

Abstain: 12 pic.twitter.com/38ilC20OYL September 12, 2025

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο -με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία– σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

Απόφαση που εγκρίνει τη δήλωση έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή.

Χαιρετίζει το αποτέλεσμα ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα την υιοθέτηση στον ΟΗΕ της δήλωσης της Νέας Υόρκης, η οποία αποσκοπεί στο να δώσει νέα ώθηση στη λύση των δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους, με τον Γάλλο πρόεδρο να μιλά για ένα βήμα σε μια «μη αναστρέψιμη πορεία προς την ειρήνη».

«Υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, 142 χώρες υιοθέτησαν τη δήλωση της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε λίγο νωρίτερα σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση δέκα ημέρες πριν από μια σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Εξαντλείται γρήγορα η υπομονή μου με τον Πούτιν

Βενεζουέλα: Αστυνομικός έκλεισε με τη μηχανή του τον δρόμο σε ποδηλάτες, προκαλώντας τεράστια καραμπόλα – Σοκαριστικά βίντεο

Επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων χωρών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή