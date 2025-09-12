search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 20:10
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2025 18:29

OHE: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα για λύση δύο κρατών για το Παλαιστινιακό

12.09.2025 18:29
oie diaskepsi mesi anatoli- new

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει “χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα” προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Η επτασέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τον Ιούλιο -με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία– σχετικά με την πολύχρονη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ μποϊκόταραν την εκδήλωση.

Απόφαση που εγκρίνει τη δήλωση έλαβε 142 ψήφους υπέρ και 10 κατά ενώ 12 χώρες τήρησαν αποχή.

Χαιρετίζει το αποτέλεσμα ο Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα την υιοθέτηση στον ΟΗΕ της δήλωσης της Νέας Υόρκης, η οποία αποσκοπεί στο να δώσει νέα ώθηση στη λύση των δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους, με τον Γάλλο πρόεδρο να μιλά για ένα βήμα σε μια «μη αναστρέψιμη πορεία προς την ειρήνη».

«Υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, 142 χώρες υιοθέτησαν τη δήλωση της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε λίγο νωρίτερα σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία δήλωση που περιγράφει «χειροπιαστά, χρονικά περιορισμένα και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους πριν από μια συνάντηση ηγετών από όλο τον κόσμο.

Το κείμενο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση δέκα ημέρες πριν από μια σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμπροεδρεύσουν το Παρίσι και το Ριάντ στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Εξαντλείται γρήγορα η υπομονή μου με τον Πούτιν

Βενεζουέλα: Αστυνομικός έκλεισε με τη μηχανή του τον δρόμο σε ποδηλάτες, προκαλώντας τεράστια καραμπόλα – Σοκαριστικά βίντεο

Επίσκεψη Ρούμπιο στο Ισραήλ εν μέσω εντάσεων μεταξύ των συμμάχων χωρών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis-8634
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διορθώνει μια αδικία

androw astynomia – pano tempi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Τον συνέλαβαν γιατί φώναξε σύνθημα για τα Τέμπη μπροστά στον Τασούλα

Ralph Fiennes Cillian Murphy
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ – «Δύσκολο να ακολουθήσει κανείς» τον Ρέιφ Φάινς

dimitris_stratoulis_new
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

ΔΕΘ: Τρύπιο καλάθι για το λαό, γεμάτο για τους επιχειρηματικούς ομίλους και για όπλα.

antetokounmpo-2234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: Η μεγάλη στιγμή της Εθνικής – Φρενίτιδα για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

markos-seferlis-new
LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Μάρκο Σεφερλή - «Έπαιζα στο θέατρο μόνο για σένα, για να σε βλέπω να γελάς»

spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.09.2025 20:09
pierrakakis-8634
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διορθώνει μια αδικία

androw astynomia – pano tempi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Τον συνέλαβαν γιατί φώναξε σύνθημα για τα Τέμπη μπροστά στον Τασούλα

Ralph Fiennes Cillian Murphy
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ – «Δύσκολο να ακολουθήσει κανείς» τον Ρέιφ Φάινς

1 / 3