Bloomberg: Η Γερμανία θα στηρίξει την πρόταση για Παλαιστινιακό Κράτος αλλά δεν το αναγνωρίζει

Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να υποστηρίξει την πρόταση της Γαλλίας για μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο σημείωσε επίσης ότι η Γερμανία δεν σχεδιάζει να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος προς το παρόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γερμανία σχεδιάζει να υποστηρίξει την Παρασκευή ένα ψήφισμα του ΟΗΕ για την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η διακήρυξη υποστηρίζει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, καθώς και το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων.

Σε αντίθεση με τη Γαλλία και τη Βρετανία, η Γερμανία δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει παλαιστινιακή κρατική υπόσταση προς το παρόν, ανέφεραν οι πηγές. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την προσπάθεια για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «απερίσκεπτη».

Η άνευ προηγουμένου βομβιστική επίθεση του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ την Τρίτη προκάλεσε ευρεία καταδίκη στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής κυβέρνησης.

Παρά την υποστήριξή της προς το ψήφισμα, η γερμανική θέση σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων δεν έχει αλλάξει, ανέφεραν οι πηγές. Ένα τέτοιο δικαίωμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πρόσθεσαν. Το ψήφισμα καταδικάζει τις δολοφονίες και τις αρπαγές ομήρων που διέπραξε η Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και δηλώνει ότι η Χαμάς δεν πρέπει να κυβερνά πλέον τη Γάζα, πρόσθεσαν οι πηγές.

