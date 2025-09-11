search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 22:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 21:52

Bloomberg: Η Γερμανία θα στηρίξει την πρόταση για Παλαιστινιακό Κράτος αλλά δεν το αναγνωρίζει

11.09.2025 21:52
gaza_smoke_new

Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να υποστηρίξει την πρόταση της Γαλλίας για μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο σημείωσε επίσης ότι η Γερμανία δεν σχεδιάζει να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος προς το παρόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Γερμανία σχεδιάζει να υποστηρίξει την Παρασκευή ένα ψήφισμα του ΟΗΕ για την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης, με πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς η απόφαση δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η διακήρυξη υποστηρίζει τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, καθώς και το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων. 

Σε αντίθεση με τη Γαλλία και τη Βρετανία, η Γερμανία δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει παλαιστινιακή κρατική υπόσταση προς το παρόν, ανέφεραν οι πηγές. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε την προσπάθεια για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους «απερίσκεπτη». 

Η άνευ προηγουμένου βομβιστική επίθεση του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Κατάρ την Τρίτη προκάλεσε ευρεία καταδίκη στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής κυβέρνησης. 

Παρά την υποστήριξή της προς το ψήφισμα, η γερμανική θέση σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων δεν έχει αλλάξει, ανέφεραν οι πηγές. Ένα τέτοιο δικαίωμα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πρόσθεσαν. Το ψήφισμα καταδικάζει τις δολοφονίες και τις αρπαγές ομήρων που διέπραξε η Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 και δηλώνει ότι η Χαμάς δεν πρέπει να κυβερνά πλέον τη Γάζα, πρόσθεσαν οι πηγές.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Αιχμηρή διαφήμιση κατά του Νετανιάχου στο Fox Νews: «Πρόεδρε Τραμπ μην πιαστείς κορόιδο»

Ο Νετανιάχου υπογράφει σχέδιο επέκτασης εποικισμού στη Δυτική Όχθη – «Δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bolsonarou -44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαΐχ Μπολσονάρου: Ένοχος για απόπειρα πραξικοπήματος ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας

simvoulio asfaleias oie 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είδε… δεν άκουσε το ΣΑ του ΟΗΕ: Καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Παρά τις αποκαλύψεις, ΚΥΔ από την Κρήτη δηλώνει ορφανές εκτάσεις του Δημοσίου στα… Τενάγη Φιλίππων

gaza_smoke_new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Γερμανία θα στηρίξει την πρόταση για Παλαιστινιακό Κράτος αλλά δεν το αναγνωρίζει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 22:33
bolsonarou -44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζαΐχ Μπολσονάρου: Ένοχος για απόπειρα πραξικοπήματος ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας

simvoulio asfaleias oie 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είδε… δεν άκουσε το ΣΑ του ΟΗΕ: Καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

1 / 3