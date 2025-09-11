Αιχμηρή διαφήμιση κατά του Νετανιάχου στο Fox Νews: «Πρόεδρε Τραμπ μην πιαστείς κορόιδο»

Μια διαφήμιση – προειδοποίηση στον Ντόναλντ Τραμπ – κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλήθηκε στο Fox News, μέσα από την εκπομπή «Fox & Friends» που παρακολουθεί στενά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η διαφήμιση κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «χειραγώγησε» Αμερικανούς προέδρους και προειδοποιεί τον Τραμπ να μην «πιαστεί κορόιδο» στο ζήτημα της Γάζας.

«Για χρόνια, ο Νετανιάχου χειραγωγούσε Αμερικανούς προέδρους. Ξεγέλασε τον Μπιλ Κλίντον, εξαπάτησε τον Ομπάμα, ξεγέλασε τον Μπάιντεν. Τώρα προσπαθεί να σε κοροϊδέψει για τη Γάζα, Πρόεδρε Τραμπ», λέει η φωνή στο διαφημιστικό.

📺 Am told this ad, sponsored by MAGAFNP, aired this morning on Fox & Friends in D.C. ⬇️



“Everyone who's ever trusted Netanyahu has gotten burned… He's played weak American presidents for suckers. President Trump, don't let him do that to you.” pic.twitter.com/g5ytm0jG2W — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) September 10, 2025

«Το Νόμπελ Ειρήνης που αξίζετε είναι εφικτό, κύριε Πρόεδρε. Αλλά όλοι όσοι εμπιστεύτηκαν τον Νετανιάχου βγήκαν χαμένοι. Νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Είναι απελπισμένος. Έκανε τους αδύναμους Αμερικανούς προέδρους να φαίνονται κορόιδα. Πρόεδρε Τραμπ, μην του επιτρέψετε να το κάνει αυτό σε εσάς», προειδοποιεί η διαφήμιση.

Το διαφημιστικό σποτ φέρεται να έχει χρηματοδοτηθεί από μια άγνωστη ομάδα με το όνομα MAGAFNP, η οποία δεν διαθέτει ψηφιακό αποτύπωμα.

