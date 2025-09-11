search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 22:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.09.2025 21:00

Αιχμηρή διαφήμιση κατά του Νετανιάχου στο Fox Νews: «Πρόεδρε Τραμπ μην πιαστείς κορόιδο»

11.09.2025 21:00
trump netaniaxou diafimisi – new

Μια διαφήμιση – προειδοποίηση στον Ντόναλντ Τραμπ – κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου προβλήθηκε στο Fox News, μέσα από την εκπομπή «Fox & Friends» που παρακολουθεί στενά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η διαφήμιση κατηγορεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «χειραγώγησε» Αμερικανούς προέδρους και προειδοποιεί τον Τραμπ να μην «πιαστεί κορόιδο» στο ζήτημα της Γάζας.

«Για χρόνια, ο Νετανιάχου χειραγωγούσε Αμερικανούς προέδρους. Ξεγέλασε τον Μπιλ Κλίντον, εξαπάτησε τον Ομπάμα, ξεγέλασε τον Μπάιντεν. Τώρα προσπαθεί να σε κοροϊδέψει για τη Γάζα, Πρόεδρε Τραμπ», λέει η φωνή στο διαφημιστικό.

«Το Νόμπελ Ειρήνης που αξίζετε είναι εφικτό, κύριε Πρόεδρε. Αλλά όλοι όσοι εμπιστεύτηκαν τον Νετανιάχου βγήκαν χαμένοι. Νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του. Είναι απελπισμένος. Έκανε τους αδύναμους Αμερικανούς προέδρους να φαίνονται κορόιδα. Πρόεδρε Τραμπ, μην του επιτρέψετε να το κάνει αυτό σε εσάς», προειδοποιεί η διαφήμιση.

Το διαφημιστικό σποτ φέρεται να έχει χρηματοδοτηθεί από μια άγνωστη ομάδα με το όνομα MAGAFNP, η οποία δεν διαθέτει ψηφιακό αποτύπωμα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Νετανιάχου υπογράφει σχέδιο επέκτασης εποικισμού στη Δυτική Όχθη – «Δεν θα υπάρξει Παλαιστινιακό κράτος»

Καταδικάστηκε και η σύζυγος του Μπομπ Μενέντεζ για συμμετοχή σε δωροδοκία – Θα οδηγηθεί στη φυλακή

Το FBI έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες του φερόμενου δράστη της δολοφονίας Κερκ και προσφέρει αμοιβή 100.000 δολαρίων για πληροφορίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
simvoulio asfaleias oie 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είδε… δεν άκουσε το ΣΑ του ΟΗΕ: Καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Παρά τις αποκαλύψεις, ΚΥΔ από την Κρήτη δηλώνει ορφανές εκτάσεις του Δημοσίου στα… Τενάγη Φιλίππων

gaza_smoke_new
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Γερμανία θα στηρίξει την πρόταση για Παλαιστινιακό Κράτος αλλά δεν το αναγνωρίζει

sizigos asthenous lymperiadi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: «Με γονάτισε, αγχώθηκα πώς θα βρω τόσα χρήματα», λέει η σύζυγος του ασθενή για το φακελάκι των 3.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spanoulis-vasilis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Βασίλης Σπανούλης κυνηγά ένα επίτευγμα που μόνο ένας έχει καταφέρει στην ιστορία του Eurobasket και ήταν… Ελληνας

saunders-sfairovolia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στίβος: Αποκλεισμός 30 μηνών στην ολυμπιονίκη του Τόκιο Ρέιβεν Σόντερς για παραβάσεις κανόνων περί ντόπινγκ

Ippokrateio-fakelaki-lymperiadis (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Λυμπεριάδης: Καταδικάστηκε στο παρελθόν για φακελάκι ο γιατρός – Εκκρεμεί στο Εφετείο η υπόθεσή του

rama-omilia
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Αλβανία διορίζει την πρώτη υπουργό στον κόσμο δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 22:26
simvoulio asfaleias oie 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Δεν είδε… δεν άκουσε το ΣΑ του ΟΗΕ: Καταδίκασε τα πλήγματα στο Κατάρ, χωρίς να κατονομάσει το Ισραήλ

latinopoulou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λατινοπούλου για δολοφονία Κερκ: Δέχομαι απειλές – Μου λένε «δες τι θα πάθεις, είσαι η επόμενη»

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Δίχως τέλος η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Παρά τις αποκαλύψεις, ΚΥΔ από την Κρήτη δηλώνει ορφανές εκτάσεις του Δημοσίου στα… Τενάγη Φιλίππων

1 / 3