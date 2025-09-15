Σφοδρά «πυρά» του εμίρη του Κατάρ κατά του Ισραήλ, ο Νετανιάχου σκοπεύει να βυθίσει τη Μέση Ανατολή στο χάος λέει ο Ερντογάν – Συνεχίζεται η σφαγή αμάχων

Σφοδρή κριτική εξαπέλυσε σήμερα ο εμίρης του Κατάρ κατά του Ισραήλ κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση ότι προσπάθησε να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, με την ισραηλινή επίθεση κατά ανώτατων μελών της Χαμάς την 9η Σεπτεμβρίου στην Ντόχα, την ώρα που το καθεστώς Νετανιάχου συνεχίζει να ισοπεδώνει κτήρια στην πόλη της Γάζας, ενώ τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα.

«Όποιος εργάζεται επίμονα και μεθοδικά για να δολοφονήσει το μέρος με το οποίο διαπραγματεύεται έχει σκοπό να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, κατά την έναρξη της αραβοϊσλαμικής συνόδου κορυφής στη Ντόχα.

Επιτέθηκε επίσης στον Ισραηλινό πρωθυπουργό κατηγορώντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής». «Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», τόνισε ο αλ Θάνι.

Νωρίτερα σήμερα ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν αποκλείει περαιτέρω πλήγματα εναντίον ηγετών της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται».

Η έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής που διοργανώνεται από την Ντόχα γίνεται μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ κατά μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς στην Ντόχα την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με το παλαιστινιακό κίνημα τα ανώτατα μέλη της Χαμάς επέζησαν της ισραηλινής επίθεσης.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που πραγματοποιεί επίσκεψη στο Ισραήλ, θα μεταβεί αύριο στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ρούμπιο, ο οποίος συζήτησε για το Κατάρ σήμερα με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη χώρα αυτή του Κόλπου πριν κατευθυνθεί στο Λονδίνο, όπου θα συνοδεύσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε επίσημη επίσκεψη, σημείωσε ο αξιωματούχος.

Η επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στο Ισραήλ γίνεται εν μέσω εντάσεων με φιλικές προς τις ΗΠΑ χώρες στη Μέση Ανατολή με αφορμή το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Ο Τραμπ είχε επικρίνει το Ισραήλ για την επιδρομή της 9ης Σεπτεμβρίου.

Ωστόσο σήμερα στη κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ο Νετανιάχου δήλωσε πως Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενεργούν από κοινού για την προστασία τους, με τον Ρούμπιο να δεσμεύεται ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει «την ακλόνητη στήριξη» στο Ισραήλ για να πετύχει τους στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ερντογάν: Το Ισραήλ δεν θα σταματήσει χωρίς κυρώσεις

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» και έκανε λόγο για μία «άπληστη και αιμοδιψή νοοτροπία μεταξύ των Ισραηλινών αξιωματούχων», μιλώντας στην έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδο κορυφής που διοργανώνεται στη Ντόχα του Κατάρ.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους αδελφούς μου από την Παλαιστίνη και το Κατάρ που έπεσαν θύματα της γενοκτονίας του Ισραήλ. Διοργανώσαμε έκτακτες συνόδους κορυφής λόγω της γενοκτονίας που διέπραξε το Ισραήλ», ανέφερε αρχικά ο Τούρκος πρόεδρος.

«Η κλιμακούμενη ισραηλινή επιθετικότητα αποτελεί άμεση απειλή για την περιοχή μας», προσέθεσε και σημείωσε πως «ελπίζω ότι οι σημερινές μας αποφάσεις θα μεταφραστούν σε μια γραπτή δήλωση που θα απευθύνεται σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Έχει καταστεί σαφές ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου σκοπεύει να συνεχίσει τις σφαγές εναντίον του παλαιστινιακού λαού και να βυθίσει την περιοχή στο χάος. Αντιμετωπίζουμε μια τρομοκρατική νοοτροπία. Αυτή η νοοτροπία επιβιώνει χάρη στην ατιμωρησία των εγκλημάτων που διαπράττει», ανέφερε ακόμα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «το γενοκτονικό Ισραήλ πρέπει να σταματήσει» και ανέφερε πως «το Ισραήλ δεν θα σταματήσει χωρίς κυρώσεις».

«Η δήλωση ορισμένων χωρών ότι προτίθενται να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος είναι ένα θετικό βήμα. Ωστόσο, αυτά τα βήματα θα δυσκολευτούν να αποδώσουν καρπούς αν δεν υποστηριχθούν με συγκεκριμένες κυρώσεις κατά του Ισραήλ», προσέθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε πρέπει ασκηθεί οικονομική πίεση στο Ισραήλ. «Εδώ και ενάμιση χρόνο έχουμε διακόψει όλες τις εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ. Η εμπειρία του παρελθόντος έχει αποδείξει την επιτυχία μιας τέτοιας πίεσης», ανέφερε ακόμα.

«Οι Ισραηλινοί πολιτικοί επαναλαμβάνουν ψευδαισθήσεις για το λεγόμενο Μεγάλο Ισραήλ. Πρέπει να αγωνιστούμε για να παραπέμψουμε τους Ισραηλινούς αξιωματούχους στη Δικαιοσύνη σύμφωνα με τους διεθνείς νομικούς μηχανισμούς», ανέφερε ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος.

Ακόμα ανέφερε ότι ο αραβοϊσλαμικός κόσμος «πρέπει να φτάσει σε επίπεδο αυτονομίας σε ορισμένους τομείς. Πιστεύω ότι πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας σε αυτούς τους τομείς για να κερδίσουμε τα επόμενα 10 χρόνια».

«Πρέπει να αναπτυχθούν μηχανισμοί κοινής συνεργασίας μεταξύ των ισλαμικών χωρών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τον εκτοπισμό του παλαιστινιακού λαού, τη γενοκτονία ή τον διαχωρισμό του», προσέθεσε.

Ο αλ-Σίσι λέει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ εμποδίζουν τις ευκαιρίες για την επίτευξη νέων ειρηνευτικών συμφωνιών στην περιοχή

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι δήλωσε σήμερα ότι οι τρέχουσες ενέργειες του Ισραήλ εμποδίζουν τις όποιες ευκαιρίες για την επίτευξη νέων ειρηνευτικών συμφωνιών στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή ακριβώς τη στιγμή εμποδίζει το μέλλον της ειρήνης, απειλεί την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των λαών στην περιοχή και προσθέτει εμπόδια στις ευκαιρίες για την επίτευξη οποιωνδήποτε ειρηνευτικών συμφωνιών και μάλιστα ακυρώνει τις ήδη υπάρχουσες», δήλωσε ο Αιγύτιος πρόεδρος αναφερόμενος στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Αραβο-Ισλαμική σύνοδο κορυφής στην Ντόχα.

Ισοπεδώνουν κτήρια στη Γάζα, ο Νετανιάχου δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς

Την ίδια ώρα ο απολογισμός των θυμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα αυξάνεται, με δύο νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας: μία εναντίον δύο σπιτιών και μία ακόμη εναντίον σκηνής όπου διέμενε οικογένεια εκτοπισμένων.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία και εναέρια πλήγματα εναντίον διάφορων περιοχών, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τους καταυλισμούς που έχουν δημιουργήσει σε δρόμους και ανοικτούς χώρους.

Ο Πύργος Αλ-Γκαφρί, μέχρι σήμερα το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας, βομβαρδίστηκε και ισοπεδώθηκε από ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα, μετά από προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού για εκκένωση της περιοχής. Με 19 ορόφους, ο Πύργος Αλ-Γάφρι ήταν το ψηλότερο και από τα παλαιότερα κτίρια στην Πόλη της Γάζας. Σε αυτόν στεγαζόταν διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης.

The occupation army announces the evacuation of Al-Ghofri Tower to bomb it.. the largest tower in Gaza City and one of its oldest. pic.twitter.com/OfwU5we3sj — Sameh Ahmed 𓂆 🇵🇸 (@PalPress24) September 15, 2025

New footage shows the destruction of the Al-Ghafri Tower, the highest building in Gaza City, by Israeli airstrikes a few minutes ago. pic.twitter.com/LdTHOHVHEd — Quds News Network (@QudsNen) September 15, 2025

“Η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Αμερική βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία”, είπε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς “όπου κι αν βρίσκονται”.

Η Χαμάς πρέπει να παύσει να υφίσταται ως ένοπλη οργάνωση, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε σήμερα τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς χρειάζεται να παύσει να υφίσταται ως ένοπλο στοιχείο που μπορεί να απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», δήλωσε ο Ρούμπιο, που επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από τότε που το Ισραήλ στοχοθέτησε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ.

Ο Ρούμπιο δεσμεύθηκε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει «την ακλόνητη στήριξη» στο Ισραήλ για να πετύχει τους στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι κάτοικοι της Γάζας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον αλλά αυτό το καλύτερο μέλλον θα μπορεί να ξεκινήσει μόλις εξαλειφθεί η Χαμάς», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Μπορείτε να στηρίζεστε στην ακλόνητη στήριξή μας και τη δέσμευσή μας να δούμε αυτό να υλοποιείται», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να επιβάλλει τη μέγιστη πίεση στο Ιράν, που στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση, μέχρι η Τεχεράνη «να αλλάξει πορεία».

