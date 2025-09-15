Το BBC ξεσκέπασε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Ντουμπάι – «Για 1.000 δολάρια μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα» (photos/video)

Ένας άνδρας που διαχειριζόταν κύκλωμα πορνείας στις πιο πολυτελείς συνοικίες του Ντουμπάι και εκμεταλλευόταν ευάλωτες γυναίκες, ταυτοποιήθηκε ύστερα από έρευνα του BBC.

Ο Charles Mwesigwa, που ισχυρίζεται ότι ήταν πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, είπε στον μυστικό ρεπόρτερ του BBC ότι μπορούσε να διαθέσει γυναίκες για σεξουαλικά πάρτι με αρχική τιμή τα 1.000 δολάρια, προσθέτοντας ότι πολλές μπορούν να κάνουν «σχεδόν τα πάντα» που επιθυμούν οι πελάτες.

Φήμες για ξέφρενα σεξουαλικά πάρτι στο εμιράτο των ΗΑΕ κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Το hashtag #Dubaiportapotty, που έχει προβληθεί πάνω από 450 εκατομμύρια φορές στο TikTok, παραπέμπει σε παρωδίες και «αποκαλύψεις» γυναικών που κατηγορούνται ότι, ως επίδοξες influencer, χρηματοδοτούν κρυφά τη χλιδάτη ζωή τους ικανοποιώντας τις πιο ακραίες σεξουαλικές επιθυμίες.

Η έρευνα του BBC έδειξε ότι η πραγματικότητα είναι ακόμη πιο σκοτεινή.

Νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα μας είπαν ότι δεν περίμεναν να εξαναγκαστούν σε πορνεία από τον Mwesigwa. Σε κάποιες περιπτώσεις, πίστευαν ότι ταξίδευαν στα ΗΑΕ για δουλειές όπως σε σούπερ μάρκετ ή ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με τη «Mia» (ψευδώνυμο για την προστασία της ταυτότητάς της), ένας από τους πελάτες του Mwesigwa ζητούσε συστηματικά να αφοδεύει πάνω στις γυναίκες. Η ίδια λέει ότι παγιδεύτηκε από το δίκτυό του.

Ο Mwesigwa αρνείται τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι απλώς βοηθά γυναίκες να βρουν διαμονή μέσω ιδιοκτητών και ότι εκείνες τον ακολουθούν στα πάρτι χάρη στις πλούσιες γνωριμίες του στο Ντουμπάι.

Το BBC αποκάλυψε επίσης ότι δύο γυναίκες που συνδέονταν με τον Mwesigwa βρήκαν τον θάνατο πέφτοντας από πολυκατοικίες. Αν και οι θάνατοί τους καταγράφηκαν ως αυτοκτονίες, φίλοι και συγγενείς θεωρούν ότι η αστυνομία έπρεπε να ερευνήσει περαιτέρω.

Ο Mwesigwa υποστηρίζει ότι τα περιστατικά διερευνήθηκαν από την αστυνομία του Ντουμπάι και παρέπεμψε το BBC σε εκείνη. Η αστυνομία δεν απάντησε στο αίτημα του BBC για σχολιασμό.

Η ιστορία της Monic Karungi

Μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, η Monic Karungi, έφτασε στο Ντουμπάι από τη δυτική Ουγκάντα.

Σύμφωνα με την «Keira», που ζούσε μαζί της το 2022, η Monic βρέθηκε να μοιράζεται ένα διαμέρισμα με δεκάδες άλλες γυναίκες που εργάζονταν για τον Mwesigwa.

«Το μέρος του έμοιαζε με αγορά… Υπήρχαν περίπου 50 κορίτσια. Η Monic δεν ήταν χαρούμενη, γιατί αυτό που περίμενε δεν ήταν αυτό που βρήκε», μας είπε η Keira.

Η αδερφή της Monic, η Rita, δήλωσε ότι εκείνη πίστευε πως η δουλειά στο Ντουμπάι θα ήταν σε σούπερ μάρκετ.

Η Mia, που επίσης γνώριζε τη Monic, είπε στο BBC: «Όταν του είπα ότι ήθελα να γυρίσω πίσω, έγινε βίαιος. Από την πρώτη στιγμή μου είπε ότι του χρωστούσα 2.000 λίρες (2.711 δολάρια) και μέσα σε δύο εβδομάδες το χρέος είχε διπλασιαστεί».

Το χρέος περιλάμβανε «χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια, για τη βίζα, για το ενοίκιο, για το φαγητό», όπως εξήγησε η Mia.

«Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να δουλεύεις σκληρά, πολύ σκληρά, παρακαλώντας άντρες να έρθουν να κοιμηθούν μαζί σου».

Σύμφωνα με συγγενή της Monic, τον οποίο το BBC αποκαλεί «Michael», μέσα σε λίγες εβδομάδες χρωστούσε στον Mwesigwa πάνω από 27.000 δολάρια (19.918 λίρες). Μάλιστα, του έστελνε φωνητικά μηνύματα με δάκρυα.

Η Monic (credit: BBC)

Ακραίες πρακτικές και ρατσισμός

Η Mia μας είπε ότι οι περισσότεροι πελάτες ήταν λευκοί Ευρωπαίοι, πολλοί με ακραίες σεξουαλικές εμμονές.

«Υπάρχει ένας πελάτης που αφοδεύει πάνω στα κορίτσια. Τους λέει να φάνε τα κόπρανα», μας εξήγησε χαμηλόφωνα.

Μια άλλη γυναίκα, που το BBC αποκαλεί «Lexi», η οποία παγιδεύτηκε από διαφορετικό δίκτυο, επιβεβαίωσε την ιστορία της Mia: «Αιτήματα τύπου porta potty ήταν συχνά».

Η Lexi μας είπε για έναν πελάτη που της είπε: «Σου δίνουμε 15.000 ντιράμ ΗΑΕ (4.084 δολάρια, 3.013 λίρες) για να σε βιάσουμε ομαδικά, να ουρήσουμε στο πρόσωπό σου, να σε ξυλοκοπήσουμε, και άλλα 5.000 (1.361 δολάρια, 1.004 λίρες) για να σε βιντεοσκοπήσουμε να τρως περιττώματα».

Η ίδια πιστεύει ότι υπάρχει και φυλετικό στοιχείο σ’ αυτό το ακραίο φετίχ: «Κάθε φορά που έλεγα πως δεν θέλω να το κάνω, έδειχναν να ενδιαφέρονται περισσότερο. Θέλουν κάποιον που θα κλαίει, θα ουρλιάζει, θα προσπαθεί να φύγει. Και για αυτούς αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι μαύρος».

Η Lexi είπε ότι προσπάθησε να ζητήσει βοήθεια από την αστυνομία, αλλά εκείνη της απάντησε:

«Εσείς οι Αφρικανοί δημιουργείτε προβλήματα μεταξύ σας. Δεν θέλουμε να ανακατευτούμε», και μετά της έκλεισαν το τηλέφωνο.

Τελικά, κατάφερε να δραπετεύσει πίσω στην Ουγκάντα, όπου σήμερα βοηθά γυναίκες σε παρόμοιες καταστάσεις.

Ο εντοπισμός του Charles Mwesigwa

Ο εντοπισμός του Mwesigwa δεν ήταν εύκολος. Υπήρχε μόνο μία φωτογραφία του στο διαδίκτυο, τραβηγμένη από πίσω, ενώ χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά ονόματα στα κοινωνικά δίκτυα.

Με συνδυασμό ανοικτών πηγών, μυστικής έρευνας και πληροφοριών από πρώην μέλος του δικτύου του, το BBC τον εντόπισε σε μια μεσοαστική περιοχή του Ντουμπάι – το Jumeirah Village Circle.

Για να επιβεβαιώσει το BBC όσα είχε μάθει για την παροχή γυναικών σε εξευτελιστικές σεξουαλικές πράξεις, έστειλε έναν μυστικό ρεπόρτερ που παρίστανε διοργανωτή εκδηλώσεων αναζητώντας γυναίκες για πολυτελή πάρτι.

Ο Charles Mwesigwa (credit: BBC)

Ο Mwesigwa εμφανίστηκε ήρεμος και σίγουρος μιλώντας για τη «δουλειά» του: «Έχουμε γύρω στις 25 κοπέλες. Πολλές είναι ανοιχτόμυαλες… μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα».

Η τιμή ξεκινούσε από 1.000 δολάρια (738 λίρες) τη βραδιά ανά κοπέλα, αλλά «για τρελά πράγματα» ήταν πολύ υψηλότερη. Προσκάλεσε μάλιστα τον ρεπόρτερ του BBC για μια «δοκιμαστική βραδιά».

Όταν τον ρώτησαν για το «Dubai porta potty», απάντησε: «Σου είπα, είναι ανοιχτόμυαλες. Όταν λέω ανοιχτόμυαλες… θα σου στείλω την πιο τρελή που έχω».

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας είπε ότι παλιότερα ήταν οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο – κάτι που επιβεβαίωσε το BBC από επίσημο έγγραφο στην ανατολική πλευρά του Λονδίνου το 2006.

Συμπλήρωσε μάλιστα ότι αγαπά αυτή τη δουλειά: «Ακόμη κι αν κέρδιζα το λαχείο, ένα εκατομμύριο λίρες, θα το συνέχιζα… έχει γίνει κομμάτι μου».

Οι αποκαλύψεις του Troy

Ο Troy, ένας άνδρας που δηλώνει ότι εργαζόταν ως υπεύθυνος λειτουργιών στο δίκτυο του κ. Mwesigwa, έδωσε στο BBC περισσότερες πληροφορίες για το πώς -σύμφωνα με τον ίδιο- λειτουργεί.

Ο Troy (credit: BBC)

Λέει ότι ο Mwesigwa δωροδοκεί τους υπεύθυνους ασφαλείας σε διάφορα νυχτερινά κέντρα, ώστε να επιτρέπουν στις γυναίκες του να μπαίνουν και να βρίσκουν πελάτες.

«Έχω ακούσει για είδη σεξ που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχει σημασία τι περνάς, αρκεί οι πλούσιοι άντρες του να είναι ευχαριστημένοι… (οι γυναίκες) δεν έχουν καμία διέξοδο… Βλέπουν μουσικούς, βλέπουν ποδοσφαιριστές, βλέπουν προέδρους».

Ο Mwesigwa έχει καταφέρει να συνεχίζει αυτή τη δραστηριότητα, ισχυρίζεται ο Troy, επειδή ο ίδιος και άλλοι δεν χρησιμοποιούνται μόνο ως οδηγοί. Τα ονόματά τους χρησιμοποιούνται επίσης από τον Mwesigwa για να νοικιάζει αυτοκίνητα και διαμερίσματα, ώστε το δικό του όνομα να μην εμφανίζεται ποτέ στα έγγραφα.

Ο θάνατος της Monic

Στις 27 Απριλίου 2022, η Monic ανέβασε μια selfie από την περιοχή Al Barsha – μια δημοφιλή συνοικία για τους ξένους στο Ντουμπάι. Τέσσερις ημέρες αργότερα ήταν νεκρή. Είχε μείνει στο εμιράτο μόλις τέσσερις μήνες.

Η Mia είπε ότι η Monic και ο Mwesigwa τσακώνονταν συχνά πριν τον θάνατό της. Η Monic είχε αρνηθεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του και είχε βρει τρόπο να ξεφύγει από το δίκτυό του.

«Είχε βρει κάποια δουλειά. Ήταν ενθουσιασμένη. Πίστευε ότι θα ελευθερωνόταν, θα έπαιρνε πίσω τη ζωή της γιατί αυτή ήταν κανονική δουλειά, χωρίς να κοιμάται με άντρες», είπε η Mia.

Η Monic μετακόμισε σε άλλο διαμέρισμα, δέκα λεπτά με τα πόδια από το προηγούμενο. Από το μπαλκόνι αυτού του διαμερίσματος έπεσε την 1η Μαΐου 2022.

Η τελευταία selfie της Monic πριν πεθάνει (credit: BBC)

Ο συγγενής της Michael, που βρισκόταν στα ΗΑΕ τότε, είπε ότι προσπάθησε να βρει απαντήσεις. Η αστυνομία του είπε πως διέκοψαν την έρευνα επειδή βρήκαν ναρκωτικά και αλκοόλ στο διαμέρισμα από το οποίο έπεσε, και μόνο τα δακτυλικά της αποτυπώματα στο μπαλκόνι.

Πήρε πιστοποιητικό θανάτου από νοσοκομείο, αλλά δεν ανέφερε την αιτία θανάτου. Η οικογένεια δεν μπόρεσε να αποκτήσει τοξικολογική έκθεση.

Ένας Γκανέζος που έμενε στην ίδια πολυκατοικία τον οδήγησε σε άλλο κτίριο για να γνωρίσει τον «αφεντικό» της Monic. Εκεί περιέγραψε σκηνές με καπνό από ναργιλέ, τραπέζια με ουσίες που έμοιαζαν με κοκαΐνη και γυναίκες που συνευρίσκονταν με πελάτες σε καρέκλες.

Ο Michael ισχυρίζεται ότι βρήκε τον Charles Mwesigwa στο κρεβάτι με δύο γυναίκες. Όταν προσπάθησε να τον πάει στην αστυνομία, εκείνος του είπε: «Έχω 25 χρόνια στο Ντουμπάι. Το Ντουμπάι είναι δικό μου… Δεν υπάρχει περίπτωση να με καταγγείλεις… Εγώ είμαι η πρεσβεία. (Η Monic) δεν είναι η πρώτη που πεθαίνει. Και δεν θα είναι η τελευταία».

Η Mia και η Keira λένε ότι ήταν παρούσες και επιβεβαιώνουν τα λόγια αυτά. Ο Mwesigwa, όμως, αρνείται ότι το είπε.

Παράλληλοι θάνατοι – Η υπόθεση της Kayla Birungi

Ο θάνατος της Monic μοιάζει ανατριχιαστικά με εκείνον της Kayla Birungi, άλλης μιας κοπέλας από την Ουγκάντα, που ζούσε στην ίδια γειτονιά και το 2021 έπεσε επίσης από πολυκατοικία που, όπως δείχνουν στοιχεία, διαχειριζόταν ο Mwesigwa.

Ο αριθμός τηλεφώνου του «ιδιοκτήτη» του σπιτιού της Kayla ήταν τελικά ένας από τους αριθμούς του Mwesigwa. Ο Troy -πρώην συνεργάτης του- επιβεβαίωσε ότι διαχειριζόταν το διαμέρισμα, όπως και τέσσερις άλλες γυναίκες που μιλήσαμε.

Η Kayla Birungi (credit: BBC)

Η οικογένεια της Kayla είχε ακούσει ότι ο θάνατός της συνδεόταν με αλκοόλ και ναρκωτικά. Όμως τοξικολογική έκθεση που είδε το BBC, έδειξε ότι δεν υπήρχε τίποτα στο σώμα της.

Η οικογένεια της Kayla μπόρεσε να μεταφέρει το σώμα της πίσω στην Ουγκάντα και να την κηδέψει. Αντίθετα, τα λείψανα της Monic δεν επέστρεψαν ποτέ. Η έρευνα του BBC δείχνει ότι πιθανόν θάφτηκε σε τμήμα του νεκροταφείου Al Qusais στο Ντουμπάι, γνωστό ως «Άγνωστοι», με δεκάδες ανώνυμους τάφους μεταναστών.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα

Η Monic και η Kayla ήταν μέρος μιας ανεπίσημης «γραμμής» που συνδέει την Ουγκάντα με τον Κόλπο. Καθώς η Ουγκάντα παλεύει με την ανεργία των νέων, η μετανάστευση για δουλειά στο εξωτερικό -κυρίως στις χώρες του Κόλπου- έχει γίνει τεράστια βιομηχανία, αποφέροντας 1,2 δισ. δολάρια (885 εκατ. λίρες) φόρων τον χρόνο.

Αλλά αυτές οι «ευκαιρίες» μπορεί να κρύβουν μεγάλο κίνδυνο.

Η ακτιβίστρια Mariam Mwiza δήλωσε ότι έχει βοηθήσει να σωθούν πάνω από 700 άνθρωποι από τον Κόλπο: «Παίρνουμε περιπτώσεις ανθρώπων που τους υπόσχονται δουλειά, π.χ. σε σούπερ μάρκετ, και τελικά τους πουλούν για πορνεία».

Η οικογένεια της Monic (credit: BBC)

Για την οικογένεια της Monic, η θλίψη μπλέκεται με τον φόβο – φόβο ότι κι άλλες οικογένειες θα ζήσουν την ίδια απώλεια, αν δεν γίνει κάτι.

«Όλοι κοιτάμε τον θάνατο της Monic», μας είπε ο Michael. «Αλλά ποιος είναι δίπλα στα κορίτσια που ζουν ακόμη; Αυτές υποφέρουν ακόμα».

Η απάντηση του Mwesigwa

Το BBC ζήτησε από τον Charles «Abbey» Mwesigwa να απαντήσει στις κατηγορίες. Εκείνος αρνήθηκε ότι διευθύνει κύκλωμα πορνείας:

«Όλες αυτές είναι ψευδείς κατηγορίες. Σας είπα, είμαι απλώς ένας άνθρωπος που οργανώνει πάρτι με μεγάλους πελάτες, κι έτσι πολλές κοπέλες έρχονται στο τραπέζι μου. Έτσι γνωρίζω πολλές, τίποτα παραπάνω».

Πρόσθεσε ότι η Monic «πέθανε έχοντας το διαβατήριο της, πράγμα που σημαίνει ότι κανείς δεν της ζητούσε χρήματα. Πριν τον θάνατό της, είχα να τη δω τέσσερις με πέντε εβδομάδες».

Είπε ακόμη ότι γνώριζε τόσο τη Monic όσο και την Kayla, αλλά ότι έμεναν σε διαφορετικά σπίτια, με διαφορετικούς ιδιοκτήτες. «Αν κανείς από τα διαμερίσματα δεν συνελήφθη, τότε υπήρχε λόγος. Και τα δύο περιστατικά ερευνήθηκαν από την αστυνομία του Ντουμπάι – ίσως αυτοί να σας βοηθήσουν».

Το BBC ζήτησε από το Αστυνομικό Τμήμα Al Barsha τα αρχεία για τις υποθέσεις των δύο γυναικών. Δεν έλαβε απάντηση. Ούτε στις καταγγελίες ότι οι θάνατοί τους δεν διερευνήθηκαν σωστά.

Το BBC δεν κατάφερε να δει καμία τοξικολογική έκθεση για τη Monic, ούτε να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου ζούσε πριν πεθάνει.

Διαβάστε επίσης:

Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Γάζα – Το Ισραήλ συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους την ώρα που ο Νετανιάχου συναντάται με τον Ρούμπιο

Ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ: Ο ΟΗΕ πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Global Sumud Flotilla: Ο διεθνής στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αναχώρησε σήμερα από την Τυνησία (videos)