ΚΟΣΜΟΣ

15.09.2025 13:10

Ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ: Ο ΟΗΕ πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

15.09.2025 13:10
United Nations

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πραγματοποιήσει αύριο, Τρίτη, έκτακτη συνεδρίαση για τα ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ που στοχοθέτησαν την περασμένη εβδομάδα στην Ντόχα ηγετικά στελέχη της παλαιστινιακής Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ.

«Αυτή η έκτακτη συνεδρίαση συνεκλήθη ύστερα από δύο επίσημα αιτήματα που υποβλήθηκαν» την περασμένη Τετάρτη «από το Πακιστάν εξ ονόματος των κρατών-μελών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC), και του Κουβέιτ, εξ ονόματος του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου», όπως ανακοίνωσε το Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο θα συζητήσει «την πρόσφατη στρατιωτική επίθεση που εξαπέλυσε το Κράτος του Ισραήλ κατά του Κράτους του Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου», δήλωσε.

Πρόκειται για τη δέκατη έκτακτη συζήτηση από τη δημιουργία του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2006.

Η ισραηλινή επίθεση, που στοχοθέτησε ηγετικά στελέχη της Χαμάς, εξαπολύθηκε κατά συγκροτήματος κατοικιών στην Ντόχα, την πρωτεύουσας της χώρας που μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Από τα ισραηλινά πλήγματα σκοτώθηκαν πέντε μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Κατάρ, αλλά η ισλαμιστική οργάνωση δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι που στοχοθετήθηκαν επέζησαν.

