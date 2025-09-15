«Ενωμένοι» μέχρι τέλους ΗΠΑ και Ισραήλ ενώ συνεχίζεται η σφαγή αμάχων – Ο IDF ισοπέδωσε το ψηλότερο κτήριο στη Γάζα

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ενεργούν από κοινού για την «προστασία» τους, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, την ώρα που το καθεστώς του συνεχίζει να ισοπεδώνει κτήρια στην πόλη της Γάζας, ενώ τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ πραγματοποιείται εν μέσω εντάσεων με φιλικές προς τις ΗΠΑ χώρες στη Μέση Ανατολή με αφορμή το ισραηλινό πλήγμα με στόχο ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

Την ίδια ώρα ο απολογισμός των θυμάτων στον παλαιστινιακό θύλακα αυξάνεται, με δύο νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας: μία εναντίον δύο σπιτιών και μία ακόμη εναντίον σκηνής όπου διέμενε οικογένεια εκτοπισμένων.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία και εναέρια πλήγματα εναντίον διάφορων περιοχών, προκαλώντας πανικό και αναγκάζοντας χιλιάδες Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τους καταυλισμούς που έχουν δημιουργήσει σε δρόμους και ανοικτούς χώρους.

Ο Πύργος Αλ-Γκαφρί, μέχρι σήμερα το ψηλότερο κτίριο στην Πόλη της Γάζας, βομβαρδίστηκε και ισοπεδώθηκε από ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα, μετά από προειδοποιήσεις του ισραηλινού στρατού για εκκένωση της περιοχής. Με 19 ορόφους, ο Πύργος Αλ-Γάφρι ήταν το ψηλότερο και από τα παλαιότερα κτίρια στην Πόλη της Γάζας. Σε αυτόν στεγαζόταν διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης.

The occupation army announces the evacuation of Al-Ghofri Tower to bomb it.. the largest tower in Gaza City and one of its oldest. pic.twitter.com/OfwU5we3sj September 15, 2025

New footage shows the destruction of the Al-Ghafri Tower, the highest building in Gaza City, by Israeli airstrikes a few minutes ago. pic.twitter.com/LdTHOHVHEd — Quds News Network (@QudsNen) September 15, 2025

“Η επίσκεψη του Ρούμπιο είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Αμερική βρίσκεται στο πλευρό του Ισραήλ απέναντι στην τρομοκρατία”, είπε ο Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε επίσης ότι δεν αποκλείει νέα πλήγματα με στόχο ηγέτες της Χαμάς “όπου κι αν βρίσκονται”.

Η Χαμάς πρέπει να παύσει να υφίσταται ως ένοπλη οργάνωση, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε σήμερα τον αφοπλισμό της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς χρειάζεται να παύσει να υφίσταται ως ένοπλο στοιχείο που μπορεί να απειλήσει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή», δήλωσε ο Ρούμπιο, που επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από τότε που το Ισραήλ στοχοθέτησε ηγετικά στελέχη της Χαμάς στο Κατάρ.

Ο Ρούμπιο δεσμεύθηκε επίσης ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει «την ακλόνητη στήριξη» στο Ισραήλ για να πετύχει τους στόχους του στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι κάτοικοι της Γάζας αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον αλλά αυτό το καλύτερο μέλλον θα μπορεί να ξεκινήσει μόλις εξαλειφθεί η Χαμάς», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Μπορείτε να στηρίζεστε στην ακλόνητη στήριξή μας και τη δέσμευσή μας να δούμε αυτό να υλοποιείται», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να επιβάλλει τη μέγιστη πίεση στο Ιράν, που στηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση, μέχρι η Τεχεράνη «να αλλάξει πορεία».

Διαβάστε επίσης:

Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τη Γάζα – Το Ισραήλ συνεχίζει να σκοτώνει αμάχους την ώρα που ο Νετανιάχου συναντάται με τον Ρούμπιο

Ισραηλινά πλήγματα στο Κατάρ: Ο ΟΗΕ πραγματοποιεί έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Global Sumud Flotilla: Ο διεθνής στολίσκος που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αναχώρησε σήμερα από την Τυνησία (videos)