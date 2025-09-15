search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 22:29
ΚΟΣΜΟΣ

15.09.2025 21:09

Ανησυχία για τις όρκες στην Πορτογαλία: Επιτέθηκαν σε τουριστικό σκάφος και το βύθισαν – Σοκαριστικό βίντεο

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της παραλίας Fonte da Telha στην Πορτογαλία, όταν ένα κοπάδι από όρκες επιτέθηκε σε τουριστικό σκάφος, βυθίζοντάς το, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό συνέβη όταν το ιστιοφόρο, το οποίο ανήκε στη λέσχη Nautic Squad και μετέφερε πέντε άτομα, βρέθηκε στο στόχαστρο των φαλαινών, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες, σύμφωνα με την Daily Mail.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το σκάφος παρασύρεται από τις βίαιες επιθέσεις των φαλαινών οι οποίες χτυπούν το ιστιοφόρο. Στη συνέχεια, αρχίζει να γέρνει επικίνδυνα και να βυθίζεται αργά.

Όλοι επιβαίνοντες στο σκάφος διασώθηκαν έγκαιρα από κοντινά τουριστικά σκάφη, πριν φτάσουν ναυαγοσώστες.

Μάλιστα την ίδια μέρα, ένα δεύτερο σκάφος στα ανοιχτά του Κασκάις, με τέσσερα άτομα, βρέθηκε να αντιμετωπίζει το ίδιο κοπάδι. Ευτυχώς, και σε αυτήν την περίπτωση οι επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Το λιμενικό της Πορτογαλίας επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους επιβαίνοντες δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια, αλλά η ανησυχία για τις επιθέσεις των φαλαινών την περιοχή είναι αυξανόμενη.

Από το 2019, όρκες έχουν επιτεθεί πολλές φορές σε σκάφη στην περιοχή, συνήθως χτυπώντας το πηδάλιο. Μάλιστα, μεταξύ 2020 και 2023, σημειώθηκαν περίπου 500 επιθέσεις, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, αλλά με το 20% των σκαφών να έχει ζημιές, με αρκετά από αυτά να χάνονται.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι όρκες φαίνεται να αναπτύσσουν μια νέα συμπεριφορά. Οι αρχές προειδοποιούν τους ναυτικούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε ρηχά νερά, όπου οι επιθέσεις φαίνεται να γίνονται πιο συχνές και επικίνδυνες.

