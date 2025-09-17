Madeleine McCann: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της

Ελεύθερος αφέθηκε από γερμανική φυλακή, όπου εξέτιε ποινή για άλλο αδίκημα, ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν, του κοριτσιού που εξαφανίστηκε το 2007 σε ηλικία τριών ετών, από ενοικιαζόμενο διαμέρισμα στο θέρετρο Praia da Luz της Πορτογαλίας, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς της.

Σύμφωνα με το BBC, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 48χρονος Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν, αποφυλακίστηκε σήμερα (17.09.2025).

Ο 48χρονος είχε καταδικαστεί για τον βιασμό ηλικιωμένης γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005 και θα του τοποθετηθεί «βραχιολάκι» μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Σέχντε, κοντά στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Στον 48χρονο Γερμανό δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο 48χρονος παραμένει όχι απλώς ο κύριος, αλλά ο μοναδικός ύποπτος, τόνισε ο επικεφαλής εισαγγελέας Χανς Κρίστιαν Γουόλτερς, ομολογώντας ωστόσο, ότι το υπάρχον αποδεικτικό υλικό δεν επαρκεί για την άσκηση δίωξης.

«Δεν έχουμε βρει τίποτα τα τελευταία πέντε χρόνια που να τον αθωώνει. Αντιθέτως, εντοπίσαμε στοιχεία που ενισχύουν την υπόθεσή μας αλλά η βαρύτητά τους δεν είναι αρκετή για να οδηγήσει σε καταδίκη», είπε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια της Αμερικανίδας Νταϊάνα Μένκες, θύμα του βιασμού για τον οποίο καταδικάστηκε ο Μπρίκνερ, εξέφρασε επίσης αγανάκτηση για την αποφυλάκισή του Μπρίκνερ.

Ο τόπος του εγκλήματος με θύμα την αμερικανίδα ήταν λίγα χιλιόμετρα μακριά από το θέρετρο Ocean Club, όπου η τριών ετών Μαντλίν εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν ο 49χρονος να αποφυλακιστεί με τον όρο να φορά ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις του.

Ζήτησαν επίσης από τον Μπρούκνερ να παραδώσει το διαβατήριό του και να παρουσιάζεται τακτικά στις Αρχές, σημειώνοντας τους φόβους τους πως μπορεί να προσπαθήσει να διαφύγει από τη χώρα.

Σημειώνεται πως η γερμανική αστυνομία τον ερευνά από το 2017. Οι εισαγγελείς της πολιτείας έχουν δηλώσει ότι διαθέτουν έμμεσες αποδείξεις που υποδηλώνουν την πιθανή εμπλοκή του στην εξαφάνιση της 3χρονης.

Μεταξύ αυτών είναι πως το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου έδειξε πως ήταν στην περιοχή όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν, ενώ και σε ένορκη κατάθεση, τρεις μάρτυρες ισχυρίζονται πως ομολόγησε την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η αστυνομία τον κατονόμασε ως ύποπτο το 2020 και στη συνέχεια ανακάλυψαν πως είχε καταδικαστεί πριν από δεκαετίες για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών και άλλα εγκλήματα, όπως διακίνηση ναρκωτικών, διαρρήξεις και μικροκλοπές.

Ο Μπρούκνερ ζούσε στην περιοχή Αλγκάρβε της Πορτογαλίας μεταξύ του 1995 και του 2007 και είχε εργαστεί στο θέρετρο Πράι ντα Λουζ ως βοηθός συντηρητή πισίνας. Ο ίδιος μέχρι σήμερα αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της Μαντλίν.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μπρίκνερ, Φρίντριχ Φούλτσερ, επιμένει ότι ο πελάτης του έχει στοχοποιηθεί άδικα. «Δεν έχω δει τίποτα που να με κάνει να αμφιβάλλω για την αθωότητά του», δήλωσε στο RTL, χαρακτηρίζοντας τις έρευνες «χωρίς ουσία».

